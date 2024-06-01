مصوبات شورای فرهنگ عمومی برای مردم ملموس باشد

به گزارش خبرگزار مهر، سالار آبنوش پیش از ظهر امروز با حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان البرز اظهار کرد: اختلاف آفت خدمت به مردم است و اگر بخواهیم در امر خدمت رسانی به مردم موفق باشیم لازم است تا از اختلافات بپرهیزیم.

وی با اشاره به اهمیت شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی یک شورای مهم است که باید نتایج آن در جامعه ملموس باشد.

نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، انسجام و وحدت بین نمایندگان مردم استان در مجلس را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بحمدالله این انسجام و وحدت در حال حاضر وجود دارد و امید است در همه ارکان استان شاهد چنین انسجامی برای رفع مشکلات مردم باشیم.

وی در انتها همچنین با تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان خاطر نشان کرد: یکی از نمونه های عملی کار برای مردم به دور از حاشیه و اختلاف، شهیدان آیت الله رئیسی است که هرچند بابت از دست دادن این عزیز و همراهانشان دلسوخته هستیم ولی خوشحالیم که به یک شهید رای دادیم و امید است در انتخابات پیش رو هم سربلند باشیم.