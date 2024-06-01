۳۳۰ واحد تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی در دولت سیزدهم احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کرمی عصر شنبه در آیین شهید احیاگر که به مناسبت بزرگداشت یاد آیت الله رییسی برگزار شد، افزود: ۳۳۰و احد تولیدی و صنعتی در استان در دولت سیزدهم احیا و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۳۵ واحد معدنی بوده و در کنار آن ۵۹و احدکشاورزی و یک واحد گردشگری نیز تعیین تکلیف شده و چرخه تولید بازگشته اند.

کرمی ادامه داد: تمامی این اقدامات در نتیجه تلاش های آیت الله رییسی و با پیگیریهای استاندار آذربایجان غربی محقق شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی افزود: یکشنبه حمایت از تولید از مهمترین اقداماتی بود که در استان با ابتکار استاندار آذربایجان غربی آغاز شده است و تا کنون در ۱۱۵ یکشنبه بدون تعطیلی از واحد های تولیدی بازدید و مشکلات آنان بررسی شده است.

کرمی گفت: در قالب یکشنبه های حمایت از تولید از ۲۶۴ واحد بازدید شده و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفته و واحد لوله نورد خاورمیانه نیز از جمله واحد هایی بود که مشکلات حقوقی آن رفع و در نهایت به چرخه تولید برگشت.

وی افزود: این استان هرچند یک استان کشاورزی معرفی شده است ولی باید گفت بدون بخش صنعت و توسعه آن پیشرفتی حاصل نمی شود.

معاون امور معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: ایران اسلامی امروز دارای ظرفیت بالایی در تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی است و این نقطه قوتی برای بخش تولید و صنعت کشور به ویژه استان هایی نظیر آذربایجان غربی محسوب می شود.

رضا محتشمی پور افزود: این واحد تولیدی یکی از ظرفیتهای بزرگ در کشور است و علاوه بر ظرفیت فنی قوی که داراست، توانسته در بخش ماشین سازی و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز عملکرد مطلوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: این مجموعه یکی از گلوگاه‌های مهم در بخش صنعت کشور به شمار می رود که در زمینه تولید لوله های انتقال آب فعالیت خوبی دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هر چند فعالیت تولیدی این مجموعه در شرایط کمبود ورقهای تولیدی در کشور انجام می شود و تامین ورق یکی از کارهایی است که نیاز به تلاش مضاعف دارد، ولی سعی می شود تا با تامین نیازهای این نوع واحدها، کمبودها رفع شود.

صابر پرنیان مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی هم در این آیین گفت: بخش خصوصی ایران بخش قدرتمندی است و حمایت دولت از این بخش باعث شده امروز شاهد بازگشت این واحد به چرخه تولید و رونق صنعت و تولید باشیم.

وی افزود: روحی که رییس جمهور شهید در کالبد بخش اقتصادی دمید، هم اکنون نتیجه داده است و فعالیت مجدد واحد های راکد بیانگر این موضوع است.