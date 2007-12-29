انبوه سازان در طرح 99 ساله دولت فاقد جایگاه مناسب هستند

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، مهدی جعفر پیشه در مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه مسکن و انبوه سازان گفت: به رغم اینکه انبوه سازان حلقه اتصال میان تولید کنندگان مصالح ساختمانی و سازندگان مسکن محسوب می شوند، اما متاسفانه دولت در طرح 99 ساله تامین مسکن برای مردم به انبوه سازان توجه نکرده است.

جعفر پیشه، شرایط موجود را به ضرر انبوه سازان ندانست اما در عین حال گفت: البته این بدان معنا نیست که سیاست کنونی دولت ضرری را متوجه انبوه سازان کند، زیرا این قشر با استفاده از منابع مالی خصوصی به فعالیت خود در زمینه ساخت مسکن ادامه می دهند.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان برگزاری چهارمین نمایشگاه مسکن و انبوه سازان در مشهد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر انجمن انبوه سازان دوره جوانی خود را می گذارند و برای رسیدن به بلوغ، نیازمند معرفی خود در بخشهای مختلف است، لذا برگزاری چنین نمایشگاه هایی تاثیر بسزایی در روند معرفی انبوه سازان به سایر سازندگان و تولید کنندگان در عرصه ساخت و ساز مسکن دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان افزود: چهارمین نمایشگاه مسکن و انبوه سازان در مقایسه با سال های گذشته از سطح کیفی و کمی بیشتری برخوردار بود.