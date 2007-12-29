اجرای طرحهای عمرانی ظرفیتهای تربیت حیدریه را دو چندان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده در حاشیه شورای اداری تربت حیدریه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی ظرفیت مضاعفی به تربت حیدریه بخشیده است .

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: ‪ ۲۳‬طرح سفر ریاست جمهوری به تربت حیدریه اجرایی شده و اگر چه پیشرفت برخی از آنها کند است اما روند قابل ملا حظه است.

وی اظهار داشت: ناامنی و تردد اشرار در شرق کشور در سالهای ‪79‬ مشکلاتی برای مردم تربت حیدریه ایجاد کرد اما امروز امن‌ترین و مناسب‌ترین مکان استان برای سرمایه‌گذاری است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس نیز در این مراسم گفت: دولت در چند سال گذشته هر چه در توان داشت برای زیر ساختهای کشور به کار بست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از دلایل مهاجرت روستاییان در نتیجه ناامنی و پدیده خشکسالی در سالهای گذشته بوده است و این شهرستان در بهترین وضعیت امنیتی است و برای برگزاری انتخابات به بهترین شکل آمادگی کامل دارد.



