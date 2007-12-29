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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

اجرای طرحهای عمرانی ظرفیتهای تربیت حیدریه را دو چندان کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی ظرفیت دو چندانی به تربت حیدریه بخشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده در حاشیه شورای اداری تربت حیدریه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای طرحهای  اقتصادی و عمرانی ظرفیت مضاعفی به تربت حیدریه بخشیده است .

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: ‪ ۲۳‬طرح سفر ریاست جمهوری به تربت حیدریه اجرایی شده و اگر چه پیشرفت برخی از آنها کند است اما روند قابل ملا حظه است.

وی اظهار داشت: ناامنی و تردد اشرار در شرق کشور در سالهای ‪79‬ مشکلاتی برای مردم تربت حیدریه ایجاد کرد اما امروز امن‌ترین و مناسب‌ترین مکان استان برای سرمایه‌گذاری است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس نیز در این مراسم گفت: دولت در چند سال گذشته هر چه در توان داشت برای زیر ساختهای کشور به کار بست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از دلایل مهاجرت روستاییان در نتیجه ناامنی و پدیده خشکسالی در سالهای گذشته بوده است و این شهرستان در بهترین وضعیت امنیتی است و برای برگزاری انتخابات به بهترین شکل آمادگی کامل دارد.


 

کد مطلب 612533

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