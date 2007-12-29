سیاست تشکیل فرمانداریهای ویژه در راستای تسهیل امور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مصطفی پورمحمدی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری تربت حیدریه افزود: فرمانداران ویژه سمت معاونت استاندار را نیز عهده دار هستند و تصمیمات مهم را در محل شهرستان اتخاذ می کنند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: فرمانداران جدید این اختیار را دارند که تصمیمات مهم را در شهرستان و برحسب نیاز محل بگیرند و به پایتخت نیاز کمتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: دولت بر اساس یک برنامه مدون و قانونمند در شهرستانها به فرمانداران اختیارات ویژه تفویض کرده است و یکی از راههای تحقق شعار عدالت محوری همین موضوع است.

وزیر کشور در این مراسم مهندس "مجتبی صادقیان" را به عنوان معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه معرفی کرد.

هفت اداره تربت حیدریه به معاونت مدیرکل ارتقاء یافته همچنین بخش "زاوه" از توابع تربت حیدریه به شهرستان ارتقاء یافته است.