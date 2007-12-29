ارسال سوخت بوشهر دهن کجی آشکار روسیه به سیاستهای ضد ایرانی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "دویچه وله" آلمان در گزارشی در این باره نوشت: هرچند جرج بوش به طور علنی با فروش سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر مخالفت نکرد و حتی آن را گامی مثبت در راستای توقف غنی سازی به وسیله ایران دانست، اما تحلیلگران آمریکایی این معاملات را نشانه بی اثر بودن سیاست کاخ سفید در قبال ایران می دانند.

"دویچه وله" در ادامه نوشت: این اقدام پوتین به همراه فروش تسلیحات دفاع ضد موشکی به ایران، یک دهن کجی آشکار به کاخ سفید و سیاست های آن برای منزوی کردن ایران است.

این رسانه آلمانی در قسمت دیگری از گزارش خود با اشاره به گزارش اخیر سازمانهای امنیتی آمریکا مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران نوشت: علاوه بر روسیه کشورهای زیادی در صدد هستند با ایران وارد معاملات تجاری شوند و گزارش اخیر سازمان های امنیتی آمریکا که به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اذعان کرد برای این کشورها به مثابه چراغ سبزی بوده است تا به فشارهای آمریکا ترتیب اثر ندهند. کشور مالزی از جمله این کشورها است که اخیرا قرارداد 16 میلیارد دلاری با آمریکا بسته است.

این رسانه آلمانی در پایان تاکید کرد که آمریکا نگران همکاری نظامی روسیه با ایران است.