جاسم ویشگاهی در مسابقات بین المللی نروژ شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، « اسکاندیناوی کاپ» رقابتهای کاراته جایزه بزرگ است که همه ساله در نیمه دوم ژانویه به میزبانی یکی از کشورهای منطقه اسکاندیناوی برگزار می شود.

برگزار کنندگان این رقابتها همه ساله قهرمانان صاحب جهان را جهت حضور در این مسابقات دعوت می کنند . جاسم ویشگاهی که در رقابتهای جهانی 2006 فنلاند و بازیهای دوحه عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد برای حضور در این مسابقات دعوت شده است.

مسابقات اسکاندیناوی کاپ ششم تا هشتم بهمن ماه در اسلو برگزارمی شود که ویشگاهی سوم بهمن راهی نروژ خواهد شد.