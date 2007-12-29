نفرات برتر سه وزن انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها روز جمعه در سالن خانه تکواندو با برگزاری رقابتهای سه وزن نخست آغاز شد که در مجموع 110 تکواندو در این سه وزن به رقابت پرداختند.

ازکادر فتی تیم ملی نوجوانان تنها محمدرضا زوار در سالن حضور داشت و رقابتهای مدعیان حضور در تیم ملی را نظاره کرد . قرار است از امروز فرجام دانش نیز در سالن حضور داشت باشد. این رقابتها به مدت سه روز و بر روی سه "شی هاپ چانگ" و با قضاوت 40 داور برگزار خواهد شد.

نتایج روز نخست این رقابتها به شرح زیر است:

وزن اول با حضور 49 شرکت کننده :

1- محمد صادقی آهنگر(تهران)

2- پوریا ناظمی(اصفهان)

3- رضا حیدری(بوشهر) و احسان هرج هریجانی (تهران)

وزن پنجم با حضور 49 شرکت کننده:

1- هومن یوسفی (مازندران) 2- مهیار صدقی(مازندران) 3- حسین پور نوروزی و محمدرضا جوادی(هر دو از تهران)

وزن دهم با حضور12 شرکت کننده:

1- یاشار پروهیده(تهران) 2- یوسف مردانی(تهران) 3- علی اکبر اسحاقی(مازندزان) و حسین شهریاری(آذربایجان شرقی)

امروز( شنبه) در دومین روز رقابتها تکواندوکاران اوزان دوم، ششم، هشتم و نهم رقابتهای خود را برگزار می کنند و فردا یکشنبه نیز مسابقات سایر اوزان برگزار خواهد شد.