تولید داروی "بتافرون" ایرانی برای بیماران ام اس

دکتر مهرداد رضایی، با اشاره به آغاز بررسی ها و تحقیقات برای تولید یکی از داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به ام اس در کشور، به خبرنگار مهر گفت: کار تحقیقاتی برای تهیه این دارو را پشت سر گذاشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه بتافرون جزو آن دسته از داروهایی است که بزودی شاهد تولید نوع ایرانی آن خواهیم بود، افزود: فاز تحقیقاتی برای تولید این دارو به پایان رسیده است.

مدیر اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، تصریح کرد: به طور کلی تولید داروهای بیماران ام اس در دستور کار شرکت های دارویی کشور قرار دارد و به مرور شاهد ورود داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران در داخل خواهیم بود.

رضایی، بدون اشاره به زمان ورود داروی ایرانی بتافرون به بازار دارویی کشور، اظهار داشت: وزارت بهداشت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا هرچه زودتر تولید و توزیع آن محقق شود.

