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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۴۵

واریز یک میلیارد تومان به حساب پیمانکاران توزیع شیر در مدارس تهران

واریز یک میلیارد تومان به حساب پیمانکاران توزیع شیر در مدارس تهران

دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور گفت: به منظور رفع مشکل قانونی که در پرداخت اعتبار توزیع شیر به مدارس ایجاد شده بود، بصورت علی الحساب یک میلیارد تومان به حساب پیمانکاران توزیع شیر در شهر تهران واریز شده است.

حمید یعقوبی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص رفع مشکل توزیع شیر در مدارس کشور افزود: به منظور رفع این مشکل بصورت علی الحساب یک میلیارد تومان به حساب پیمانکاران توزیع شیر در شهر تهران واریز کرده ایم و مشکل برطرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه ای که با حضور کارشناسان برگزار شد ، درخواست اصلاح مصوبه و رسیدن به راهکار اجرایی برای رفع مشکل واریز پول شیر به حساب مدارس را مطرح کردیم که امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور تاکید کرد: با اصلاح مصوبه طی 10 تا 15 روز دیگر این مشکل بطور کامل برطرف خواهد شد.

وی افزود: کل اعتبار توزیع شیر در تهران 7 میلیارد تومان و در شهرستانهای استان کمتر از این مبلغ است.

بعقوبی فر تصریح کرد: تاکنون میان 4 میلیون دانش آموز در حدود 35 هزار مدرسه در کل کشور شیر توزیع شده است.

وی درمورد نوبت توزیع شیر در مدارس نیز گفت: در این زمینه در استان تهران به مشکل برخورده بودیم که آن نیز براساس بررسی های صورت گرفته توزیع 55 درصد شیر استریل و 45 درصد شیر پاستوریزه از 70 نوبت کمتر نخواهد شد.

کد مطلب 612549

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