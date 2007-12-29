عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-چین امروز برقراری دموکراسی کامل در هنگ کنگ را تا سال 2012 غیر محتمل شمرد، اما امکان حق انتخاب درباره اصلاحات دموکراتیک را در این مستعمره سابق بریتانیا در سال 2017 محتمل دانست.
-شورای امنیت ملی آمریکا با حضور "جرج بوش" رئیس جمهور این کشور جلسه ای را به منظور بررسی اوضاع پاکستان ترتیب داد.
-پاکستانیهای مقیم پاریس با برپائی تظاهراتی ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق این کشور را محکوم کردند.
-در جریان ناآرامیهای پاکستان که بعد از ترور "بی نظیر بوتو" آغاز شده تا کنون دست کم 33 نفر جان خود را از دست داده اند.
-شش فرانسوی که در انجمنهای خیریه مشغول به کار بودند به تلاش برای ربودن 103 کودک چادی متهم شدند.
-"هیلاری کلینتون" نامزد اصلی دموکراتهای آمریکا در انتخابات سال آتی این کشور خواستار انجام تحقیقات مستقل و بین المللی برای روشن شدن دلایل ترور بی نظیر بوتو شد.
-جرج بوش از موافقت نکردن کنگره آمریکا با بودجه دفاع ملی این کشور در سال 2008 که مخصوص ادامه جنگ در عراق است انتقاد کرد.
-وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که قصد دارد 10 زندانی گوانتانامو را که ملیتی عربستانی دارند به این کشور تحویل دهد.
