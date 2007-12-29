به گزارش خبرگزاری مهر، مجله بخارا این شماره خود را به مبحث زبان شناختی اختصاص داده که در سالروز تولد دکتر محمدرضا باطنی - زبان شناس - به وی تقدیم شده است.

در این شماره می خوانیم: حکایتی میان ماندن و رفتن / حسین صافی پیر لوجه، استاد زبان شناس / آشنایی با استاد زبان شناسی دکتر باطنی، گفتار و خط فارسی / گفتگو با دکتر محمد رضا باطنی، کتابشناسی محمد رضا باطنی، تاریخچه آموزش زبان شناسی در ایران / گفتگو با دکتر هرمز میلانیان، لزوم بازنگری در روند زبان شناسی در ایران / گفتگو با دکتر علی محمد حق شناس، فارسی شناسی / گفتگو با دکتر علی اشرف صادقی، تکوین زبان شناسی نظری در جهان و بازنمودن آن در ایران / گفتگو با دکتر محمد دبیر مقدم، چرا دیگر نمی اندیشیم؟ / دکتر کورش صفوی، زبان شناسی همگانی یا زبان شناسی؟ / گفتگو با ارسلان گلفام و معلمین فردای زبان شناسی چه کسانی هستند؟ / آزیتا افراشی.

در این شماره همچنین مطالبی با عناوین زبان و نظامهای نوشتاری، اصول و مفاهیم بنیادی در زبان شناسی شناختی، زبان شناسی حقوقی (قانونی )، تعریف طنز در زبان شناسی، زبان شناسی و ترجمه، صرف زبان فارسی، فارسی ـ یهودی، ساخت اطلاعی جمله، شوک فرهنگی و زبان درمانی و... به چشم می خورد.

على دهباشى - سردبیر مجله - درباره ویژه نامه زبان شناسی بخارا نوشته است: واژه «زبان‏شناسى» نخستین بار توسط سعید نفیسى در سال 1304 برابر واژه فرانسوى Linguistique به کار گرفته شد. پیش از این واژه زبان‏شناسى به صورت «فقه اللغه» در مقالات و کتابها به کار برده مى‏شد. نخستین کوششها در عرصه زبان‏شناسى در سالهاى 1312 تا 1314 مقالات حسین فوادى بود که به صورت سلسله مقالاتى در مجله مهر منتشر شد. در این مقالات نویسنده نگاه امروزى به زبان فارسى و پژوهشهاى زبان‏شناسى ارائه داده است. گامهاى بعدى توسط دکتر محمد مقدم برداشته شد. دکتر مقدم دانش آموخته رشته زبان‏شناسى از دانشگاه پرینستون آمریکا بود که پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران کار خود را آغاز کرد. دکتر مقدم پس از یک دوره تلاش بى وقفه موفق شد رضایت اولیاى دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات را جلب کند و در سال 1342 گروه زبان شناسى را تأسیس کردند. دکتر محمد مقدم را مى‏توان نخستین زبان شناس ایرانى نامید که آغازگر تدریس این رشته در دانشگاه تهران شد.

تازه ترین شماره بخارا (مهر و آبان 86) در 266 صفحه و با بهای سه هزار تومان منتشر شده است.