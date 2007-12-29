به گزارش خبرگزاری مهر، مجله بخارا این شماره خود را به مبحث زبان شناختی اختصاص داده که در سالروز تولد دکتر محمدرضا باطنی - زبان شناس - به وی تقدیم شده است.
در این شماره می خوانیم: حکایتی میان ماندن و رفتن / حسین صافی پیر لوجه، استاد زبان شناس / آشنایی با استاد زبان شناسی دکتر باطنی، گفتار و خط فارسی / گفتگو با دکتر محمد رضا باطنی، کتابشناسی محمد رضا باطنی، تاریخچه آموزش زبان شناسی در ایران / گفتگو با دکتر هرمز میلانیان، لزوم بازنگری در روند زبان شناسی در ایران / گفتگو با دکتر علی محمد حق شناس، فارسی شناسی / گفتگو با دکتر علی اشرف صادقی، تکوین زبان شناسی نظری در جهان و بازنمودن آن در ایران / گفتگو با دکتر محمد دبیر مقدم، چرا دیگر نمی اندیشیم؟ / دکتر کورش صفوی، زبان شناسی همگانی یا زبان شناسی؟ / گفتگو با ارسلان گلفام و معلمین فردای زبان شناسی چه کسانی هستند؟ / آزیتا افراشی.
در این شماره همچنین مطالبی با عناوین زبان و نظامهای نوشتاری، اصول و مفاهیم بنیادی در زبان شناسی شناختی، زبان شناسی حقوقی (قانونی )، تعریف طنز در زبان شناسی، زبان شناسی و ترجمه، صرف زبان فارسی، فارسی ـ یهودی، ساخت اطلاعی جمله، شوک فرهنگی و زبان درمانی و... به چشم می خورد.
على دهباشى - سردبیر مجله - درباره ویژه نامه زبان شناسی بخارا نوشته است: واژه «زبانشناسى» نخستین بار توسط سعید نفیسى در سال 1304 برابر واژه فرانسوى Linguistique به کار گرفته شد. پیش از این واژه زبانشناسى به صورت «فقه اللغه» در مقالات و کتابها به کار برده مىشد. نخستین کوششها در عرصه زبانشناسى در سالهاى 1312 تا 1314 مقالات حسین فوادى بود که به صورت سلسله مقالاتى در مجله مهر منتشر شد. در این مقالات نویسنده نگاه امروزى به زبان فارسى و پژوهشهاى زبانشناسى ارائه داده است. گامهاى بعدى توسط دکتر محمد مقدم برداشته شد. دکتر مقدم دانش آموخته رشته زبانشناسى از دانشگاه پرینستون آمریکا بود که پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران کار خود را آغاز کرد. دکتر مقدم پس از یک دوره تلاش بى وقفه موفق شد رضایت اولیاى دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات را جلب کند و در سال 1342 گروه زبان شناسى را تأسیس کردند. دکتر محمد مقدم را مىتوان نخستین زبان شناس ایرانى نامید که آغازگر تدریس این رشته در دانشگاه تهران شد.
تازه ترین شماره بخارا (مهر و آبان 86) در 266 صفحه و با بهای سه هزار تومان منتشر شده است.
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