جریمه نقدی تاوان قاچاق ۲۵۵ دستگاه تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده قاچاق ۲۵۵ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال در شعبه گلوگاه هفده شهریور تعزیرات حکومتی شهرستان تایباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و شناسایی نشدن متهم، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط گوشی‌های موبایل کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدنی گفت: مأموران هنگ مرزی شهرستان تایباد گزارش این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان تایباد ارسال کردند.