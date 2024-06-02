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۱۳ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵

مدنی اعلام کرد؛

جریمه نقدی تاوان قاچاق ۲۵۵ دستگاه تلفن همراه

جریمه نقدی تاوان قاچاق ۲۵۵ دستگاه تلفن همراه

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از ضبط ۲۵۵ دستگاه تلفن همراه قاچاق در شهرستان تایباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده قاچاق ۲۵۵ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال در شعبه گلوگاه هفده شهریور تعزیرات حکومتی شهرستان تایباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و شناسایی نشدن متهم، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط گوشی‌های موبایل کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدنی گفت: مأموران هنگ مرزی شهرستان تایباد گزارش این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان تایباد ارسال کردند.

کد مطلب 6125550

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