غدیر جشن توحید و عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد روز جمعه در همایش سالانه کانون پژوهشگران، گفت: غدیر در زندگی و افرینش جاری است و جهان امروز از شرق تا غرب همگی تشنه عدالت هستند.

رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که اسلام نقطه مقابل مسیحیت و یهودیت نیست، اظهار داشت: موسی و عیسی علیهما السلام مراحلی از مراحل اسلامند و اسلام نقطه کمال و برتری است و به همه تعلق دارد.

دکتر احمدی نژاد اسلام ناب را جامع همه ادیان الهی و قابل عرضه به تمام بشریت خواند و افزود: مشرکان و کافران نمی گذارند حقیقت اسلام ناب به گوش جهانیان برسد.

در پایان این مراسم مسئول کانون دانش پژوهان لوح عضویت افتخاری را تقدیم رئیس جمهور کرد و اعضای کانون نماز ظهر و عصر را در نهاد ریاست جمهوری اقامه کردند.