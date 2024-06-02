کشف کالای قاچاق در مرز شلمچه

به گزارش از خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز بیان کرد: روز گذشته در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اقدامات گسترده اطلاعاتی، مأموران هنگ مرزی خرمشهر مستقر در دروازه مرزی شلمچه از قصد قاچاقچیان در خصوص ورود بار قاچاق با خودروهای تریلر از طریق دروازه مرزی شلمچه به داخل کشور آگاه شدند و موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران هنگ مرزی خرمشهر قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه تریلر حامل بار قاچاق را که قصد ورود به کشور داشت، شناسایی و آن را متوقف کردند که در بازرسی از خودروی توقیفی ۱۰۶ دستگاه موتور کولرگازی، ۲ دستگاه موتور شناور سبک ۸۵ اسب بخار، چهار هزار و ۷۷۰ کیلوگرم میوه از نوع آواکادو و ۲۴۰ هزار عدد نخ سیگار خارجی کشف شد.

سردار پاکباز از دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد و اظهار کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده قضائی به همراه متهم تحویل مراجع ذیصلاح شد.