خانه تجارت و توسعه قشم راه اندازي شد

به گزاش خبرگزاري مهر ، در مراسم آغاز فعاليت خانه تجارت و توسعه قشم كه با حضور صاحبان صنايع، تجارو بازرگانان تشكيل شد، معاون بازرگاني منطقه آزاد قشم در سخناني ساماندهي فعاليتهاي حوزه تجارت و پيگيري مسائل كلان اين حوزه را عمده ترين وظيفه خانه تجارت و توسعه قشم عنوان كرد.

علي محمد صادقي افزود: شناسايي فرصتهاي ، چالشها و خلا هاي بازار برقراري ارتباط مستقيم بين مسئولان دولتي و تجار، برگزاري جشنواره ها و نمايشگاههاي مختلف خريد وتورهاي تجاري به منظور آشنايي تجار قشم با تجار ديگر كشور از ديگر زمينه هاي فعاليت خانه تجارت و توسعه قشم است.

وي تصريح كرد: برگزاري تورهاي تجاري علاوه بر فراهم كردن خريد از مبدا و انتقال مستقيم و حجمي كالا به جزيره موجب كاهش قيمت كالاها نيز مي شود.

صادقي همچنين از برگزاري ده جشنواره خريد در سال 83 در منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: به منظور كاهش ترافيك اسكله بهمن بازسازي اسكله لافت از هفته آينده آغاز مي شود كه به اين تربيت بخشي از حجم مسافر و كالا از اسكله بهمن به اين اسكله منتقل خواهد شد.



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