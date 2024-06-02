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۱۳ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۵

با حضور در وزارت کشور؛

«ایرج شاهوردی» در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد

«ایرج شاهوردی» در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد

فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش با حضور در ستاد انتخابات کشور، برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ ایرج سفلی شاهوردی، فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش با حضور در ستاد انتخابات کشور، برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

گفتنی است، ثبت نام داوطلبان نامزدی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در چهارمین روز مهلت ثبت نام‌ها از ساعت ۸ صبح امروز در ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور آغاز شد.

مرحله ثبت نام از داوطلبان تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۴ خرداد ماه ادامه خواهد یافت. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیر ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6125628
زهرا علیدادی

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