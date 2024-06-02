به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ ایرج سفلی شاهوردی، فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش با حضور در ستاد انتخابات کشور، برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

گفتنی است، ثبت نام داوطلبان نامزدی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در چهارمین روز مهلت ثبت نام‌ها از ساعت ۸ صبح امروز در ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور آغاز شد.

مرحله ثبت نام از داوطلبان تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۴ خرداد ماه ادامه خواهد یافت. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیر ماه برگزار خواهد شد.