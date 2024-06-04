کتاب «پرواز در ونکوور» روانه بازار نشر شد/تصویر غرب بدون رتوش

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پرواز در ونکوور» نوشته الف. حسینی به تازگی توسط انتشارات تلاوت آرامش منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب با ۲۲۴ صفحه دربرگیرنده داستان زندگی یک زن ایرانی مقیم کاناداست.
ورود شخصیت اصلی داستان کتاب «پرواز در ونکوور» از یک شهر مرزی برای تحصیل به تهران باعث ایجاد تغییرات چشمگیری در باورهای اعتقادی و سبک زندگی اش میشود تا جایی که اعتقادات اسلامی خود، از جمله حجاب را کنار میگذارد و نها یتاً بعد از ازدواج به کانادا مهاجرت میکند و جذابیتها، قانون، نظم و برنامه ریزی ظاهری آنجا او را مجذوب خود میکند اما لذت زندگی رویایی جدید در ونکوور کانادا کم کم بعد از دو سال به دلایلی در ذهنش رنگ می بازد و به قول خودش از تضادِ برنامهریزی شدهی اینسیستم به امان آمده و از شنیدن واژههای زیبایی که معانی حقارت باری دارند، بیزار میشود و نهایتاً طی اتفاقاتی منجر به شکل گیری نوع جدیدی از مفهوم و هدف زندگی برای او میشود.
حسینی در این کتاب سعی کرده غرب را بدون روتوش و آنچه را که در آن واقعیت دارد برای مخاطب خود وصف کند.
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