برترین فرنگی کاران انتخابی جام یادگارامام (ره) معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی جام یادگار امام (ره) از صبح روز پنج شنبه در سالن شهدای پنجم مرداد شهرستان اراک آغاز شد که بعد از دو روز پیکار بین مدعیانی از سراسر کشور چهره نفرات راه یافته به دیدارهای نهایی جام بین المللی یادگار امام(ره) مشخص شد.

براساس این گزارش، نفرات برتر اوزان مختلف این دوره از پیکارها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:1- سعید ذلقی (خوزستان) 2- محسن حاجی پور (مازندران) 3- باقر توکلیان (فارس) و کیوان قهرمانی کردستان 5- امید کلانتری (کرمانشاه) و سجاد امیری (لرستان)

60 کیلوگرم:1- ابوذر نورزاد (کرج) 2- مجید یعقوبی (خراسان رضوی) 3- محمد قلی پور(اردبیل) و امید نوروزی (فارس) 5- اکبرحسینی (خوزستان) و سعید کشاورز(فارس)

66 کیلوگرم:1- عباس محب تاش (فارس) 2- وحید بیدار (اردبیل) 3- میلاد خسروی (لرستان) و قاسم محمودی (تهران) 5- محمد غفاری (کرج) و حامد خسروی (لرستان)

74 کیلوگرم:1- خلیل عبدالهی (تهران) 2- محسن غفارزاده (تهران) 3- مهدی توکلی (مازندران) و محمدسرخه نژاد (خوزستان) 5- مسعود عنور آقایی (خوزستان) و یداله عرب جعفری (اصفهان)

84 کیلوگرم: 1- مجتبی کریم فر(خوزستان) 2- ایمان بهرام سری (خوزستان) 3- بابک قربانی (کرمانشاه) و داود اخباری (تهران) 5- علی رضا نژاد (قم) و بهروز دهقان (فارس)

96 کیلوگرم: 1- محمد قربانی (کرمانشاه) 2- احسان کریم‌فر (خوزستان) 3- حمید سرشوق (اصفهان) و مجتبی کبابی (خوزستان) 5- رضا فرضی زاده (اردبیل) و رضا زیدوند خوزستان

120 کیلوگرم: 1- محسن بشینجی (خراسان رضوی) 2- مهدی بابائی (کرج) 3- رحیم مهدیان (اصفهان) و اسماعیل نظری (تهران) 5- جواد ساعدی (اصفهان) و مهدی کریمی (قزوین)

دراین رقابت ها 166 کشتی گیر حضور داشتند که نفرات اول تا سوم به جام یادگارامام (ره) که 18 و 19 بهمن ماه سال جاری در قم برگزار می‌شود راه پیدا کردند.

نتایج دیدارهای فینال 3 وزن دوم که شب گذشته برگزار شد نیز به شرح زیر است:

فینال 60 کیلوگرم: ابوذر نورزاد (کرج) 7 - مجید یعقوبی (خراسان رضوی)‌ 4

فینال 74 کیلوگرم: خلیل عبدالهی (تهران) 5 - محسن غفارزاده (تهران) یک

فینال 96 کیلوگرم: محمد قربانی (کرمانشاه) 7 - احسان کریم‌فر (خوزستان) صفر