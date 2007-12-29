چهاردهمین بازیکن خارجی پرسپولیس از نیم فصل دوم به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر نوشت : حضور بازیکنان برزیلی در پرسپولیس قطعی شده است. قبلاً 13 بازیکن خارجی در ادوار مختلف فوتبال لیگ با پرسپولیس قرارداد بسته‌اند و اولین یار خارجی پرسپولیس، چهاردهمین مرد از این رده خواهد بود. از جمع 13 بازیکنی که با پرسپولیس در ادوار گذشته قرارداد بستند، دو نفر در ترکیب تیم بازی نکردند.

1- آلن ویتل

2- ویلیام مک لوری

3- عیسی ترائوره

4- ساشا ایلیچ

5- سامبو چوبی

6- ایلیا بروسکی

7- یان نیکلوسکی

8- کریستوفرره

9- کارلوس روبن

10- خوزه آنتونی توره‌س

11- رافائل ادرهو

12- روبرت ساها

13- ژاک اورلین الونگ