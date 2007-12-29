چهاردهمین بازیکن خارجی پرسپولیس از نیم فصل دوم به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر نوشت : حضور بازیکنان برزیلی در پرسپولیس قطعی شده است. قبلاً 13 بازیکن خارجی در ادوار مختلف فوتبال لیگ با پرسپولیس قرارداد بستهاند و اولین یار خارجی پرسپولیس، چهاردهمین مرد از این رده خواهد بود. از جمع 13 بازیکنی که با پرسپولیس در ادوار گذشته قرارداد بستند، دو نفر در ترکیب تیم بازی نکردند.
1- آلن ویتل
2- ویلیام مک لوری
3- عیسی ترائوره
4- ساشا ایلیچ
5- سامبو چوبی
6- ایلیا بروسکی
7- یان نیکلوسکی
8- کریستوفرره
9- کارلوس روبن
10- خوزه آنتونی تورهس
11- رافائل ادرهو
12- روبرت ساها
13- ژاک اورلین الونگ
