۸ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

چهاردهمین بازیکن خارجی پرسپولیس از نیم فصل دوم به میدان می رود

مسئولان باشگاه پرسپولیس در تلاشند تا زمینه حضور یک بازیکن خارجی دیگر برای نیم فصل دوم لیگ برتر را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر نوشت : حضور بازیکنان برزیلی در پرسپولیس قطعی شده است. قبلاً 13 بازیکن خارجی در ادوار مختلف فوتبال لیگ با پرسپولیس قرارداد بسته‌اند و اولین یار خارجی پرسپولیس، چهاردهمین مرد از این رده خواهد بود. از جمع 13 بازیکنی که با پرسپولیس در ادوار گذشته قرارداد بستند، دو نفر در ترکیب تیم بازی نکردند.

1- آلن ویتل

2- ویلیام مک لوری

3- عیسی ترائوره

4- ساشا ایلیچ

5- سامبو چوبی

6- ایلیا بروسکی

7- یان نیکلوسکی

8- کریستوفرره

9- کارلوس روبن

10- خوزه آنتونی توره‌س

11- رافائل ادرهو

12- روبرت ساها

13- ژاک اورلین الونگ

