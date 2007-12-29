به گزارش خبرگزاری مهر، هاس، مدیر پژوهشکده خاورشناسی هامر پورگشتال در ملاقات با رایزن فرهنگی ایران گفت: با توجه به موضوع انتخابی که یکی از موضوعات مهم و حساس روز جامعه اروپا است، باید از استادان آلمانی زبان خبره و آگاه به حساسیت این موضع و توانمند دعوت بعمل آوریم که بتوانند بصورت علمی دیدگاه های موافق و مخالف را مطرح کرده و در پرسش و پاسخها نیز شرکت فعال داشته باشند.

وی گفت: بدین منظور و به منظور تعیین سخنرانان مورد نظربرای این سمینار و هم برای سمینارهای آینده، به مدت سه روز در ایام سال نو میلادی به کشور آلمان سفر خواهد کرد.

وی اعلام کرد: در اوائل سال جدید میلادی زمان برگزاری این همایش اعلام می‌شود.

