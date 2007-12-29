تداوم صدرنشینی پاس / نیروی زمینی و مهرام به دنبال صدرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابتهای جودو باشگاه های ایران روز جمعه در سالن آبفا تهران برگزار شد. پاس تهران که جدی ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی است دراین هفته سه بار به میدان رفت که 6 بر یک مهرام ، 7 بر یک چالوس و برق تهران را نیز 9 بر صفر شکست داد و با 33 امتیاز در صدر جدول ایستاد.

حاجی آخوندزاده، ملک محمدی و حسین قمی نفرات ملی پوش پاس مبارزات خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. نیروی زمینی خوزستان (5 بر3 ) ، هیئت جودوی کرج( 7 برصفر) و برق را ( 9 برصفر) شکست داد تا جایگاه خود را در مکان دوم تثبیت کند.

مهرام هم که درآخرین روزها تیم خود را مهیای حضور در لیگ برتر نمود پس از شکست مقابل پاس، خراسان شمالی را ( 9 بر صفر) و توحید را ( 6 بر 3 ) شکست داد و با 21 امتیاز درمکان سوم جدول باقی ماند.

دردیگر دیدارهای این هفته، خوزستان 5 بر3 از سد توحید گذشت ولی با همین نتیجه مقابل تن به شکست داد. خراسان شمالی نیزکه غایب لیگ بود، مقابل توحید و چالوس نیز به شکست 9 بر صفر رسید. خوزستان با 15امتیاز، توحید 15 امتیاز، شهاب کرج، چالوس، برق و خراسان شمالی به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.