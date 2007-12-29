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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

دکتر غلامرضا اعوانی به عنوان پژوهشگر برتر استان تهران معرفی شد

دکتر غلامرضا اعوانی به عنوان پژوهشگر برتر استان تهران معرفی شد

در مراسم معرفی پژوهشگران برتر استان تهران در مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیما از دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم  تجلیل از پژوهشگران برتر استان تهران با حضور استاندار تهران و معاونین استاندار و رؤسای دستگاههای اجرایی و جمعی از پژوهشگران استان تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما همزمان با اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان تهران و گرامیداشت روز پژوهش و فناوری و دین برگزار شد.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیام حنفی‌زاده از دانشگاه علامه طباطبایی، محمدطاها ابدی از پژوهشگاه هوا و فضا، محمدرضا باغبان اسلامی‌نژاد از جهاد دانشگاهی، حسین آقابزرگ از دانشگاه خوارزمی تربیت معلم، دکتر سعید قدیمی از دانشگاه امام حسین(ع) و ابراهیم محمدی گل‌تپه از دانشگاه  تربیت مدرس، به‌عنوان پژوهشگران برتر استان تهران تجلیل شدند.

همچنین از دکتر عبدالرضا سیم‌چی از دانشگاه علم و صنعت ایران، خانم دکتر رازقی‌آذر از دانشگاه علوم پزشکی ایران، محمدرضا زرین‌دست از دانشگاه علوم پزشکی تهران، احمد گلی‌کند از سازمان انرژی اتمی، سید ناصر حسینی‌زواره از مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، محمد یوسفی از دانشگاه آزاد اسلامی و علی حسن‌زاده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پژوهشگران برتر استان تهران تجلیل شد.

در پایان این جشنواره، پس از قرائت گزارش کمیته تجلیل از پژوهشگران، به پژوهشگران برتر استان قم هدایا و لوح تقدیر اهدا شد.

کد مطلب 612582

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