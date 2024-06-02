مردم زمینه تحقق ایران قوی رابا حضورباشکوه در انتخابات فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور به مناسبت فرا رسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خردادماه به شرح زیر است:

بسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمنِ ٱلرَّحِیم

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی‏ لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً …» (نور/۵۵)

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده داده است که به یقین، خلافت روی زمین را به آنان خواهد داد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، بر ایشان پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدّل می‌کند.

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله: «راه امام، راه نجات این کشور هم در آغاز انقلاب هم در دوران حیات آن بزرگوار بود و هم امروز هست.»

چهاردهم خرداد، یادآور به سوگ نشستن ملت مقاوم و صبور ایران، در غم فراق بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و تجلی وداع عاشقانه خیل عظیم مردم با مراد و مقتدای خود بود. مردمی که در وفاداری سرآمد و در مبارزه با طاغوت و مستکبرین عالم پابرجا و غیور بوده و هستند و در فراقش از راه روشن و رهایی بخش او دست نکشیده و به توفیق الهی و در سایه پیروی از خلف صالحش حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله مسیرهای سخت و پیچیده انقلاب را تا رسیدن به مرز قله های عزت و پیشرفت طی نمودند.

سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در حالی برگزار می‌شود که ندای مظلومیت مردم ستمدیده غزه از قتلگاهی که صهیونیست های خبیث با حمایت آمریکای جنایتکار و برخی کشورهای غربی برپا کرده اند، سراسر جهان را فراگرفته و امروز آزادیخواهان جهان در اقصی نقاط عالم حتی در قلب آمریکا، در راستای یاری مردم رنج کشیده فلسطین و غزه به جبهه مقاومت پیوستند و هر روز بیش ازپیش بر تعداد آنها افزوده می شود و امید است به زودی جهان از لوث وجود آن جنایتکاران پاک گردد.

از سوی دیگر این ایام سالروز قیام خونین مردم قم، تهران و ورامین و پشوا در ۱۵ خرداد ۴۲ در پی بازداشت حضرت امام خمینی (ره) توسط دژخیمان پهلوی است که به دلیل انتقاد ایشان به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و فاجعه کشتار طلاب در فیضیه رخ داد.

خدای عزیز این روز سترگ را سرآغاز نهضتی قرار داد که در ۲۲ بهمن ۵۷ به بار نشست و از این روی به فرموده امام راحل عظیم الشأن این روز تا ابد عزای عمومی است و وفاداران به انقلاب و امام این روز را نیز در یاد و خاطره خود زنده نگاه خواهند داشت، بر روان پاک شهدای ۱۵ خرداد درود می فرستیم.

حوزه های علمیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه ای حفظه‌الله تجدید میثاق نموده و از عموم مردم بصیر و مقاوم ایران اسلامی می خواهند با تداوم مسیر نورانی شهدای گرانقدر به ویژه شهید خدمت آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت رحمه الله علیهم زمینه تحقق ایران قوی و سربلند را با حضور باشکوه و آگاهانه خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ فراهم آورند.