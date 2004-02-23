شرحي بر شيوه هاي علمي آواز ايراني منتشر شد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"،"اعظمي كيا" از پرورش يافتگان مكتب آواز اصفهان و بهره مند از آموزش هاي "علي اصغرشاه زيدي"(خواننده پيشكسوت سبك اصفهان) است كه دستي نيز در پژوهش و تحقيقات دارد.

"راه ورسم منزل ها" در ده فصل به مباحث مختلفي از جمله پرده ها،نت هاي شاهد،گام ها،گوشه ها،رديف ها، دستگاه ها، آشنايي با سازها،وجه تسميه نام گوشه ها و... پرداخته و توضيخات مبسوطي را درباره هريك از آنها ارائه داده است.

جامع ترين و جالب ترين فصل كتاب،فصل مربوط به وجه تسميه گوشه ها و محل قرار گرفتن آنها روي گام مربوط است.

"راه و رسم منزل ها" در قطع وزيري، با 525 صفحه و به قيمت 3200 تومان در دسترس علاقه مندان موسيقي آوازي قرار دارد.