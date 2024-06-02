به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی نقش ایده‌آل‌گرایی اقتصادی در ازدواج در خانه اندیشه ورزان تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور علی نوری جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، الهام امینی روان‌شناس، سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و سجاد مهدی‌زاده کارشناس رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه صورت گرفت، هر کدام از مهمانان به بیان مطالبی در خصوص مبحث ازدواج جوانان و ایده‌آل‌گرایی اقتصادی پرداختند.‌

نوری با رویکردی جامعه‌شناسانه به بحث پرداخت و گفت: جوانان انتظارات گسترده‌ای دارند و ناکامی‌های زیادی در رابطه با آن انتظارات تجربه می‌کند و این به دلیل آرمان‌گرایی آنان است. آن‌ها نقص‌ها و عیب‌های زیادی را در زندگی خود تجربه می‌کنند و معیارهای بالاتری نسبت به استانداردهای زندگی خود در نظر دارند.

وی افزود: در جامعه ایران که محدودیت‌های اقتصادی مطرح است، جوانان رویه منطقی‌تری نسبت به این موضوع دارند. اما ایده‌آل‌گرایی در میان آن‌ها زیاد است. ایده‌آل‌گرایی سه سطح دارد. ایده‌آل‌گرایی فردی، یعنی می‌خواهد خودش بی‌نقص باشد، ایده‌آل‌گرایی نسبت به دیگری، مثلاً همسر کامل می‌خواهد و همچنین ایده‌آل‌های القا شده در جامعه. مشکل امروز ما ایده آل گرایی تحمیلی محیط اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه ما مقدم بر فقر اقتصادی، دچار فقر فرهنگی هستیم گفت: مساله اساسی ما این است که معیارها و ایده‌آل‌های خارج از توان جوانان مطرح کرده‌ایم. وقتی فرد می‌خواهد از خانواده مبدا مستقل شود یک معیار و استانداردها و چهارچوب‌های ذهنی دارد که برای زندگی جوان ما تعیین کننده است.

نوری در ادامه عدم اعتماد به جوانان را از مشکلات اصلی در زمینه ازدواج جوانان برشمرد و اظهار داشت: خانواده‌ها به اینکه جوانان می‌توانند کار کنند و زندگی تشکیل دهند اعتماد ندارند. از طرفی در برخی موارد کنترل بیش از حد بر روی فرزندان‌شان دارند و این گاه به دلیل خودخواهی والدین است. می‌گویند که می‌خواهم فرزندم موفق باشد. چون فرزند من است، باید در شرایط بهتری قرار گیرد. علاوه بر این تعداد فرزندان نیز کم شده است، پس خانواده می‌خواهد همه چیز ایده آل باشد. از این رو اعتماد به نفس و عزت نفس فرزندش را پایین می‌آورد تا حدی که جرأت نمی‌کند ازدواج کند یا شغلی بیابد.

وی افزود: رسانه‌ها الگوهایی معرفی می‌کنند که سطح توقعات را بالا می‌برد و افراد خود را با سلبریتی‌ها، هنرمندان و دیگران مقایسه می‌کنند. ایده آل گرایی رفتارها را غیر منطقی می‌کند و فرد چیزهایی را می‌خواهد که اصلاً نیاز ندارد. اصرار خانواده‌ها در مهریه کاملاً غیر منطقی و نادرست است و توجیه شرعی، عقلی و سنتی ندارد. این باعث می‌شود که اقتصاد به عنوان یک معیار فرعی، اصل در نظر گرفته شود و همه معیارها به اقتصادی تبدیل شود.

نوری در ادامه با تاکید بر اینکه مدرسه محل آموزش مهارت‌های زندگی است گفت: علاوه بر این باید در رسانه‌های عمومی برای مهارت‌های زندگی به جوانان آموزش دهیم. هیچ برنامه مدونی آموزش زندگی مجردی و متاهلی نداریم. دانشگاه، مساجد، حوزه‌های علمیه و صدا و سیما می‌توانند کمک کننده باشد. تقویت سازمان‌های مردم نهاد از طریق فرهنگ‌سازی برای آگاهی بخشی در این موضوع مفید است.

وی در ادامه گفت: وضع مالی هیچ‌کس با ازدواج بدتر نشده است. این گزاره همیشه درست است. اگر افراد اهل کار و تلاش باشند ازدواج، وضع اقتصادی را بهتر می‌کند و بنا بر تجربه اوضاع مالی نمی‌تواند مانعی برای ازدواج باشد.

نوری خاطرنشان کرد: ما باید چهارچوب‌های ذهنی را کنار بگذاریم و به جوانان کمک کنیم. این بهترین نوع مواجه است. برخی از ما خلاقیت و قدرت ذهن پویای جوان را از بین می‌بریم و به آنان سخت می‌گیریم. باید عرصه را فراهم کنیم که جوانان خودشان راه را پیدا کنند و بهتر زندگی کنند.