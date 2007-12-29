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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

جشن عید غدیر در تیرانا برگزار شد

جشن عید غدیر در تیرانا برگزار شد

به مناسبت عید غدیر خم با حضور ایرانیان مقیم آلبانی و سفیر ایران در این کشور شب گذشته جشنی در محل سفارت ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران در آلبانی، این مراسم با تلاوتی چند از آیات قرآن کریم آغاز و با سخنان اقبالی، سفیر ایران در خصوص واقعه غدیر خم و اهمیت آن ادامه یافت.

اقبالی با اشاره به آیات و روایات و نقل احادیث غدیر توسط صدها تن از اندیشمندان مسلمان در مورد واقعه غدیر بر برپایی جشن و سرور در این ایام توسط مسلمانان شیعه تأکید و توجه بیشتر جوانان در این ایام شد.

وی در ادامه تأسی بیشتر شیعیان از رفتار و کردار امیرالمومنین را مورد توجه قرار داد.

همچنین روزنامه رپوبلیکا نیز به مناسبت عید غدیر مقاله باعنوان علی امام راستین به چاپ رساند. در این مقاله در مورد زندگی و سیره و شخصیت اخلاقی و معنوی و همچنین عملکرد سیاسی و اجتماعی این امام همام مطالبی منتشر شدند.

کد مطلب 612593

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