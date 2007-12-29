جشن عید غدیر در تیرانا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران در آلبانی، این مراسم با تلاوتی چند از آیات قرآن کریم آغاز و با سخنان اقبالی، سفیر ایران در خصوص واقعه غدیر خم و اهمیت آن ادامه یافت.

اقبالی با اشاره به آیات و روایات و نقل احادیث غدیر توسط صدها تن از اندیشمندان مسلمان در مورد واقعه غدیر بر برپایی جشن و سرور در این ایام توسط مسلمانان شیعه تأکید و توجه بیشتر جوانان در این ایام شد.

وی در ادامه تأسی بیشتر شیعیان از رفتار و کردار امیرالمومنین را مورد توجه قرار داد.

همچنین روزنامه رپوبلیکا نیز به مناسبت عید غدیر مقاله باعنوان علی امام راستین به چاپ رساند. در این مقاله در مورد زندگی و سیره و شخصیت اخلاقی و معنوی و همچنین عملکرد سیاسی و اجتماعی این امام همام مطالبی منتشر شدند.