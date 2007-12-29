مرگ رنگ تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رادی نمایشنامه‌نویس برجسته ایرانی صبح روز چهارشنبه از دنیا رفت. وی از سال 1334 شروع به نوشتن داستان کرد و با آثار صادق هدایت آشنا شد. یکسال پس از شروع داستان‌نویسی اولین داستانش "موش مرده" در کیهان به چاپ رسید و همان سال با خواندن نمایشنامه "دوشیزه اورلئان" شیلر به نمایشنامه‌نویسی علاقمند شد.

افول، محاق، از پشت شیشه‌ها، ارثیه ایرانی، صیادان، لبخند باشکوه آقای گیل، در مه بخوان، هاملت با سالاد فصل، مرگ در پائیز، پلکان و ... از جمله نمایشنامه‌های ماندگار رادی هستند. "لبخند باشکوه آقای گیل" و "پائین گذر سقاخانه" آخرین نمایشنامه های او چندی پیش به کارگردانی هادی مرزبان بر صحنه تالارهای تهران بودند.

در مراسم تشییع پیکر این هنرمند، حسین پارسایی، مجید سرسنگی، بهرام بیضایی، محمد یعقوبی، محمد رحمانیان، حمید امجد، محمد چرمشیر، کورش نریمانی، کورش سلیمانی، مسعود دلخواه، اکبر زنجانپور، بهزاد فراهانی، هستی مرزبان، عادل بزدوده، محمد ابراهیمیان، ایوب آقاخانی، شکرخدا گودرزی، تاجبخش فناییان، فریندخت زاهدی و ... حضور داشتند.

رادی بر دوش عاشقان و دلسوختگان تئاتر ایران زمین

* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته گذشته در جمع خبرنگاران درباره مظلومیت زدایی از بخش فرهنگ که پیش از این مطرح کرده بود، گفت: "اگر مظلومیت زدایی از این بخش را تنها در افزایش بودجه بدانیم، ممکن است برخی این استدلال را نپذیرند. شاید این مسئله تنها به بودجه مربوط نباشد ولی نقش مهمی دارد."

محمدحسین صفار هرندی با تأکید بر اینکه حرف‌های روی هوا باید روی زمین بیایند تا مردم اثر آن را احساس کنند، گفت: "من پیش از این با عدد و رقم گفته‌ام سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بخش قابل توجهی به فصل بودجه بخش فرهنگ افزوده شده که هر چند در حد آرمانی نیست ولی قابل توجه است."

* اهالی سینما، تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران سینمای ایران در نشست روز دوشنبه خود با فرمانده نیروی انتظامی تهران ضمن تشکر از اقدامات پلیس یادآور شدند برخورد پلیس باعث شد سینمای ایران از نابودی نجات پیدا کند. در این نشست مرتضی شایسته، حبیب‌الله کاسه‌ساز، عبدالله علیخانی، حسین فرحبخش، فرامرز فرازمند، حبیب اسماعیلی، جمال ساداتیان، محمد نیک‌بین، امین حیایی ، مهناز افشار، پویا پورسرخ، جمشید هاشمپور و ... حضور داشتند.

در این جلسه رئیس اتحادیه تهیه و توزیع‌کنندگان سینما پیشنهاد اختصاص یک شماره تلفن به گزارش موارد تخلف قاچاق سی دی را ارائه کرد و رئیس موسسه رسانه‌های تصویری همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی را عامل موفقیت این طرح و بقاء صنعت سینما دانست. فرحبخش خواستار تشکیل اداره تخصصی مبارزه با قاچاق و سرقت آثار سینمایی شد و سردار رادان با ذکر این نکته که افزایش هزینه جرم احتمال وقوع آن را کم می‌کند، از ادامه مبارزه با قاچاق تا پایان قطعی این معضل خبر داد.

* جشنواره فیلم فجر که شمارش معکوس خود را آغاز کرده هفته گذشته چند خبر خروجی داشت. روز شنبه مدیر بخش "تجلی اراده ملی" بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از آغاز فعالیت این بخش جشنواره خبر داد. حبیب ایل‌بیگی در این باره گفت: "نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شخصیت‌های حقوقی می‌توانند آمادگی خود را برای شرکت در بخش تجلی اراده ملی تا روز پانزدهم دی‌ماه به دبیرخانه این بخش اعلام کنند."

روز یکشنبه روابط عمومی جشنواره اعلام کرد دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت ارشاد مانند سال‌های گذشته فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره را داوری و به آثار برگزیده جوایزی اهداء می‌کند. سال گذشته داوران این بخش شامل محمدحسین نیرومند مشاور هنری وزیر ارشاد، علیرضا خمسه و مهدی دوایی جوایز خود را به فیلم‌های "خون‌بازی" ساخته رخشان بنی‌اعتماد و "اخراجی‌ها" مسعود ده نمکی اهدا کردند.

دوشنبه هم اعلام شد دهم دی آخرین مهلت پذیرش مشارکت شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی حمایت از جشنواره امسال است. سه‌شنبه هم خبر حضور ۹۵ فیلم بلند متقاضی حضور در بخش "سودای سیمرغ: مسابقه سینمای ایران" بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از سوی روابط عمومی جشنواره منتشر شد، با اشاره به اینکه هفت فیلمساز با دو اثر در جشنواره امسال حضور دارند.

بالاخره روز چهارشنبه محمود زنده‌نام مستندساز و کارشناس فرهنگی، بیژن میرباقری و مهدی همایونفر تهیه‌کننده سینما به عنوان داوران بخش فیلم‌های کوتاه و مستندهای کوتاه، نیمه‌بلند و بلند جشنواره معرفی شدند که به زودی کار گزینش آثار را از میان فیلم‌های رسیده به دبیرخانه جشنواره آغاز خواهند کرد.

* بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر که از جمعه 30 آذر کار خود را آغاز کرده، امروز شنبه هشتم دی به پایان می‌رسد. اجرای چند گروه موسیقی پاپ در بخش جنبی جشنواره، افتتاح نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران در حاشیه جشنواره، اجراهایی از ارکستر ملی، آثار فولکلوریک لرستان، برگزاری کارگاه سازهای موسیقی کلاسیک، کنسرت بانوان و ... برخی از برنامه های این جشنواره بودند.

* در حالی که موج ابهامات در اطراف بازگشایی قطعی تئاتر فجر در حال اوجگیری بود، چندی پیش اعضا هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر به تعطیلی کارگاه دکور مجموعه تئاتر شهر و و وضعیت نابسامان این حوزه اعتراض کردند. هفته گذشته هم برخی فعالان حوزه طراحی صحنه و لباس در این باره اظهار نظر و گلایه خود را مطرح کردند.

اما در مقابل مدیر مجموعه تئاتر شهر، پرداخت بودجه و لباس به گروههای نمایشی را عامل تسریع در زمان دانست که باعث می‌شود گروهها نگرانی از بابت آماده نشدن دکور تا روز اجرا نداشته باشند. وی معتقد بود این کار از درگیری‌های همیشگی میان واحد دکور و گروه اجرایی جلوگیری می کند.

* بحث رقابت بین سینما و تلویزیون هفته گذشته داغ بود و گزارش‌های مفصل در گفتگو با کارشناسان، مسئولان و برنامه‌سازان و ... در این خصوص منعکس شد. بحث رقابت نابرابر تلویزیون و سینما که در تله فیلم ها بخصوص در انتخاب سوژه، کمیت بالا و سهل‌انگاری در تولید برجسته شده و همچنین کیفیت نازل آثار تلویزیونی که تأثیر منفی بر سلیقه مخاطب و حتی نزول شاخصه‌های کاری سینماگران در تلویزیون را به ارمغان آورده، برخی از رویکردهای سهل‌الوصول به تولید تله فیلم هستند.





فیلمسازی که نگاه جستجوگرش عرصه‌های مختلف را تجربه کرده است

* نخستین شماره مجله "تازه" به سردبیری بهروز افخمی، فیلمساز نام آشنای سینما و تلویزیون ایران هفته گذشته منتشر شد. این مجله با یادداشتی از این فیلمساز با عنوان "شاعران در زمانه عسرت" آغاز می‌شود و در 68 صفحه رنگی و گلاسه منتشر شده است. گفتگو با محسن چاووشی، پرویز مشکاتیان و سعدی افشار، حرف‌های محمدرضا شریفی نیا درباره بازی در فیلم "فرزند صبح"، پرونده ستاره‌ها و مطالب ادبی، سینمایی، ورزشی، تئاتر، تلویزیون و ... از دیگر مطالب این مجله هستند. افخمی از معدود فیلمسازانی است که عرصه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی را تجربه کرده و هنوز هم تجربه گراست.

* باز هم طبق رسم هر سال مجموعه های نوروزی در آغاز زمستان تولید خود را آغاز می‌کنند. شبکه سوم سیما مجموعه نوروزی خود را به مهران مدیری و گروهش سپرد تا باز هم در این ماراتن که همواره در ماههای پایانی سال شدت می‌گیرد، اولین شبکه‌ای باشد که تکلیف مجموعه نوروزی خود را روشن کرد. متن قسمت‌های اولیه این مجموعه 13 قسمتی در مرحله آماده‌سازی است.