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۱۳ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۴

فتحی خبر داد؛

پوشش ۱۵۰۰ نیروی هلال احمر در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

پوشش ۱۵۰۰ نیروی هلال احمر در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از پوشش امدادی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در حرم مطهر ایشان توسط ۱۵۰۰ امدادگر و نجاتگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از تشکیل ستاد فرماندهی عملیات امداد و نجات مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد و اظهار کرد: کلیه نیروهای عملیاتی هلال احمر استان تهران برای خدمت رسانی به شرکت کنندگان در مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، تا اطلاع ثانوی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: بالغ بر ۱۵۰۰ پزشک، پرستار، امدادگر و نجاتگر کادر و داوطلب جمعیت هلال احمر استان تهران به صورت مستقیم و پشتیبان، پوشش امدادی سی و پنجمین مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) را بر عهده دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران بیان کرد: بالغ بر ۱۱۰ خودرو آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، موتورلانس، خودروی فرماندهی، خودروی عملیات نجات و خودروی ارتباطات جهت تکمیل فرآیند پوشش امدادی این مراسم به کار گرفته می‌شوند.

این مقام مسؤول از آماده‌باش ۳ فروند بالگرد در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد و خاطر نشان کرد: جهت ارتقای توان عملیاتی هلال احمر استان تهران در این مراسم، ۳ فروند بالگرد امداد هوایی سازمان امداد و نجات با همراهی تیم واکنش سریع هلال احمر استان تهران، آماده خدمات رسانی به شرکت کنندگان این مراسم خواهند بود.

کد مطلب 6125977

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