پوشش ۱۵۰۰ نیروی هلال احمر در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از تشکیل ستاد فرماندهی عملیات امداد و نجات مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد و اظهار کرد: کلیه نیروهای عملیاتی هلال احمر استان تهران برای خدمت رسانی به شرکت کنندگان در مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، تا اطلاع ثانوی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: بالغ بر ۱۵۰۰ پزشک، پرستار، امدادگر و نجاتگر کادر و داوطلب جمعیت هلال احمر استان تهران به صورت مستقیم و پشتیبان، پوشش امدادی سی و پنجمین مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) را بر عهده دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران بیان کرد: بالغ بر ۱۱۰ خودرو آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، موتورلانس، خودروی فرماندهی، خودروی عملیات نجات و خودروی ارتباطات جهت تکمیل فرآیند پوشش امدادی این مراسم به کار گرفته می‌شوند.

این مقام مسؤول از آماده‌باش ۳ فروند بالگرد در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد و خاطر نشان کرد: جهت ارتقای توان عملیاتی هلال احمر استان تهران در این مراسم، ۳ فروند بالگرد امداد هوایی سازمان امداد و نجات با همراهی تیم واکنش سریع هلال احمر استان تهران، آماده خدمات رسانی به شرکت کنندگان این مراسم خواهند بود.