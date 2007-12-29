70 درصد دانش آموزان کشور روخوانی و روانخوانی قرآن بلد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسین بهبودی صبح شنبه در آیین افتتاحیه دومین دوره تربیت مدرس قرآن کریم سراسر کشور در مجتمع رفاهی ناجا ساری افزود: روخوانی و روانخوانی مقدمه تعلیمات دینی در مدارس است.

وی خاطر نشان کرد: قصد نداریم تجربه تلخ آموزش و پرورش را در گذشته جبران کنیم.

مدیرکل آموزش و پژوهش دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه در روش های انتقال و گیرندگی پیام قرآنی مشکل نداریم، اظهار داشت: در بسیاری از علوم قرآنی پیشکسوت جهان اسلام هستیم.

بهبودی با بیان اینکه بزرگترین عیب نظام آموزشی کشور در تعالیم قرآنی فرستنده پیام است، یادآور شد: بیسوادی قرآنی که در جامعه ما رواج دارد باید توسط مدرسان قرآنی بهبود یابد.

مدیرکل آموزش و پژوهش دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام این مهم که سازمان تبلیغات در دهه گذشته فعالیتهای قرآنی خود را بر پایه آموزش و تربیت معلم استوار کرده است، اذعان داشت: در این مدت خلاء مدرسین تربیت معلم در دالقرآن کریم کشور تا حدودی رفع شده است.

دومین دوره تربیت مدرس قرآن کریم سراسر کشور که با حضور 120 شرکت کننده از 30 استان کشور در ساری برگزار می شود 15 دی ماه با برگزاری آزمون نهایی به کار خود پایان خواهد داد.