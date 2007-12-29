مهرداد خوشبخت درباره نگارش و کارگردانی فیلم تلویزیونی "روبات" به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه اولیه را جمیله دارالشفایی نوشته بود. بعد از مطالعه فیلمنامه با توجه به موضوع متفاوت آن شروع به تحقیقات کردم و چهار روز قبل از تصویربرداری به همراه شادمهر راستین سیناپس و دیالوگ‌ها از نو نوشتیم و فقط 30 درصد از قصه فیلمنامه قبلی در فیلمنامه جدید بود."

وی درباره اینکه چرا قبل از شروع تولید نگارش فیلمنامه را به پایان نرسانده، افزود: "شرایط تولید ایجاب می‌کرد قبل از شروع سال 86 این فیلم تلویزیونی ساخته شود و 25 اسفندماه 85 تصویربرداری "روبات" به پایان رسید. بهتر است فیلمنامه قبل از آغاز تولید کامل باشد، ولی ما زمان نداشتیم. گرچه به خاطر تجارب قبلی با مشکلی در این باره رو به رو نشدیم."

کارگردان فیلم تلویزیونی "روبات" با اشاره به موضوع فیلم گفت: "دوست داشتم اشاره‌ای هر چند کوتاه به تلاش بچه‌های فعال در زمینه ساخت روبات داشته باشم تا مردم هم تا حدودی با کار خلاقانه آنها آشنا شوند. بچه‌های ایران در زمینه ساخت روبات و شرکت در مسابقات کسب مقام جزو پنج کشور اول دنیا هستند، ولی متاسفانه کمتر دیده می‌شوند و این فیلم نقبی بود به تلاش آنها."

خوشبخت درباره دراماتیزه کردن قصه علمی و مشکلات آن گفت: "ساخت فیلم مسابقه‌ای علمی نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها هم مشکل است. در قصه اولیه فیلم "روبات" شخصیت محسن (ناصر فخری) وجود نداشت و در طول داستان شکل گرفت و رابطه او را با هاله شکل دادیم. در واقع دادن اطلاعات در یک فیلم علمی مهم است و نباید به جذابیت قصه لطمه بزند."

وی درباره انتخاب بازیگران "روبات" که غیر از عمار تفتی و ناصر فخری سایر آنها کمتر در تلویزیون بازی کرده‌اند، افزود: "بازیگر مطرح در سن 20 تا 25 سال خیلی کم داریم.دو بازیگر زن این فیلم که نقش‌های اصلی را بازی کردند، بازیگر تئاتر بودند و یک یا دو بار بیشتر در تلویزیون بازی نکرده بودند، اما به خوبی از عهده نقش‌هایشان برآمدند و من کاملاً راضی‌ام."

خوشبخت درباره مشکلات تولید این فیلم گفت: "60 درصد از ایده و انتظاراتی که داشتم در "روبات" برآورد شد و بقیه آن به بودجه برمی‌گردد که اگر بیشتر بود، در ساخت روبات‌ها یا طراحی دکورها تاثیر داشت. متاسفانه بودجه تمام فیلم های تلویزیونی یکی است. در حالی که نباید این طور باشد. باید تفاوتی در بودجه یک کار خوب، متوسط یا ضعیف وجود داشته باشد."

فیلم تلویزیونی "روبات" به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی عصر جمعه هفتم دی ساعت 16 از شبکه یک پخش شد. این فیلم درباره گروهی است که تصمیم می‌گیرند برای نجات زلزله زدگان روبات امدادگر طراحی کنند. این روبات ساخته می‌شود و در مسابقات بین‌المللی مقام اول را به دست می‌آورد.

فرحناز رهنما، عمار تفتی، بهاره نوحیان، ناصر فخری، محمود عزیزی، علی طالبلو، نادیا دلدار گلچین و افشین نخعی بازیگران فیلم هستند و موسیقی فیلم تلویزیونی "روبات" را علیرضا کهن‌دیری ساخته است. فیلم‌های "وقت اضافه"، "خشم و قضاوت" و "پیگرد" از دیگر فیلم‌های مهرداد خوشبخت است.