سرانه جنگل در ایران یک سوم میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرود شریفی در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: در ایران سالانه حدود 30 تن فرسایش خاک، 10 تن در هکتار رسوب گذاری، 236 میلیون مترمکعب رسوب در حوزه آبخیز سدهای موجود و در حال احداث اتفاق می افتد همچنین میزان بارندگی در این کشور یک سوم بارندگی جهانی و میزان تبخیر سه برابر حد جهانی است .

وی افزود: ایران همچنین از نظر طبیعی دارای هشت کلان حوزه، 30 حوزه آبخیز اصلی و یک هزار و 81 حوزه آبخیز فرعی است و 91 میلیون هکتار از عرصه های حوزه آبخیز برابر 55 درصد اراضی در این کشور سیل خیز است .

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وضعیت خاص پرشیب، خشک و کم پوشش بودن ایران همچنین وجود 31 نوع بلا از 40 نوع بلا در ایران و افزایش میزان سیلابها نسبت به گذشته به دلیل وقوع در شیب و دخل و تصرف در عرصه های طبیعی لزوم توجه بیشتر مسئولان را برای جلوگیری از وقوع بحران در کشور طلب می کند .

شریفی با اشاره به عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: این سازمان تاکنون به شناسایی گونه ها و ذخائر ژنتیکی، ممیزی 100 میلیون هکتار از اراضی، واگذاری دو میلیون زمین برای شیلات و اجرای 12 میلیون و 500 هزار هکتار طرح جنگلداری در جنگلها و مراتع پرداخته است .