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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

سرانه جنگل در ایران یک سوم میانگین جهانی است

سرانه جنگل در ایران یک سوم میانگین جهانی است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: سرانه جنگل در ایران برابر دو دهم یعنی معادل یک سوم سرانه جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرود شریفی در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: در ایران سالانه حدود 30 تن فرسایش خاک، 10 تن در هکتار رسوب گذاری، 236 میلیون مترمکعب رسوب در حوزه آبخیز سدهای موجود و در حال احداث اتفاق می افتد همچنین میزان بارندگی در این کشور یک سوم بارندگی جهانی و میزان تبخیر سه برابر حد جهانی است.

وی افزود: ایران همچنین از نظر طبیعی دارای هشت کلان حوزه، 30 حوزه آبخیز اصلی و یک هزار و 81 حوزه آبخیز فرعی است و 91 میلیون هکتار از عرصه های حوزه آبخیز برابر 55 درصد اراضی در این کشور سیل خیز است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وضعیت خاص پرشیب، خشک و کم پوشش بودن ایران همچنین وجود 31 نوع بلا از 40 نوع بلا در ایران و افزایش میزان سیلابها نسبت به گذشته به دلیل وقوع در شیب و دخل و تصرف در عرصه های طبیعی لزوم توجه بیشتر مسئولان را برای جلوگیری از وقوع بحران در کشور طلب می کند.

شریفی با اشاره به عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: این سازمان تاکنون به شناسایی گونه ها و ذخائر ژنتیکی، ممیزی 100 میلیون هکتار از اراضی، واگذاری دو میلیون زمین برای شیلات و اجرای 12 میلیون و 500 هزار هکتار طرح جنگلداری در جنگلها و مراتع پرداخته است.

این مسئول عنوان کرد: برنامه ریزی بر اساس اطلاعات وضع موجود و استفاده از تجربیات و شکستهای گذشته برای رفع مشکلات موثر است همچنین در بحث اجرایی، آموزش و فرهنگسازی، توسعه صنعت گردشگری و طبیعت گردی، فراهم کردن زمینه اشتغال و مشارکت بهره برداران، تغییر الگوی تولید، فراهم کردن زمینه تسهیلات و افزایش انگیزه مشارکت مردمی، توسعه صنایع تبدیلی گیاهان دارویی و توسعه صنایع به منظور حمایت از زراعت چوب در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ منابع موجود تاثیر بسزایی دارد.

کد مطلب 612600

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