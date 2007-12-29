سرانه جنگل در ایران یک سوم میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرود شریفی در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: در ایران سالانه حدود 30 تن فرسایش خاک، 10 تن در هکتار رسوب گذاری، 236 میلیون مترمکعب رسوب در حوزه آبخیز سدهای موجود و در حال احداث اتفاق می افتد همچنین میزان بارندگی در این کشور یک سوم بارندگی جهانی و میزان تبخیر سه برابر حد جهانی است.
وی افزود: ایران همچنین از نظر طبیعی دارای هشت کلان حوزه، 30 حوزه آبخیز اصلی و یک هزار و 81 حوزه آبخیز فرعی است و 91 میلیون هکتار از عرصه های حوزه آبخیز برابر 55 درصد اراضی در این کشور سیل خیز است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وضعیت خاص پرشیب، خشک و کم پوشش بودن ایران همچنین وجود 31 نوع بلا از 40 نوع بلا در ایران و افزایش میزان سیلابها نسبت به گذشته به دلیل وقوع در شیب و دخل و تصرف در عرصه های طبیعی لزوم توجه بیشتر مسئولان را برای جلوگیری از وقوع بحران در کشور طلب می کند.
شریفی با اشاره به عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: این سازمان تاکنون به شناسایی گونه ها و ذخائر ژنتیکی، ممیزی 100 میلیون هکتار از اراضی، واگذاری دو میلیون زمین برای شیلات و اجرای 12 میلیون و 500 هزار هکتار طرح جنگلداری در جنگلها و مراتع پرداخته است.
این مسئول عنوان کرد: برنامه ریزی بر اساس اطلاعات وضع موجود و استفاده از تجربیات و شکستهای گذشته برای رفع مشکلات موثر است همچنین در بحث اجرایی، آموزش و فرهنگسازی، توسعه صنعت گردشگری و طبیعت گردی، فراهم کردن زمینه اشتغال و مشارکت بهره برداران، تغییر الگوی تولید، فراهم کردن زمینه تسهیلات و افزایش انگیزه مشارکت مردمی، توسعه صنایع تبدیلی گیاهان دارویی و توسعه صنایع به منظور حمایت از زراعت چوب در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ منابع موجود تاثیر بسزایی دارد.
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