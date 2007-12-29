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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

تئاتر شهر به "ملاقات بانوی سالخورده" می‌رود

تئاتر شهر به "ملاقات بانوی سالخورده" می‌رود

تمهیدات مجموعه تئاتر شهر برای حضور علاقمندان تئاتر در سالن اصلی مجموعه و تماشای نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" حمید سمندریان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیدفر مدیر روابط عمومی تئاتر شهر در این باره گفت: "این نمایش که بر اساس متن فردریش دورنمات توسط حمید سمندریان کارگردانی شده، اواخر این هفته در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه می‌رود و بلیت آن نیز از یکشنبه نهم دی‌ماه ساعت 14 تا 19 در گیشه تئاتر شهر پیش‌فروش می شود."

وی خاطرنشان ساخت: "نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" علاوه بر اجرای عمومی، دو اجرا برای هنرمندان و دانشجویان در روزهای یکشنبه 23 دی و سه‌شنبه دوم بهمن خواهد داشت. محل دریافت بلیت دانشجویان و اساتید گیشه تئاتر شهر است. پیش از این اسامی دانشجویان از گروههای آموزشی دانشکده‌های تئاتر درخواست شده و بر این اساس بلیت اجرای ویژه داده می‌شود."

شیدفر با اشاره به سهمیه هنرمندان میهمان از تئاتر شهرستان‌ها گفت: "سهمیه هنرمندان شهرستانی با ارائه معرفینامه از اداره‌های کل ارشاد تا سقف 20 بلیت برای هر استان در نظر گرفته شده است. سهمیه رسانه‌ها نیز بر اساس روال گذشته با هماهنگی روابط عمومی تئاتر شهر در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. عکاسان همفقط در اجرای ویژه اساتید می‌توانند از این نمایش عکس بگیرند."

نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" به کارگردانی حمید سمندریان هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 19 در سالن اصلی تئاتر شهر بر صحنه می‌رود.

کد مطلب 612612

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