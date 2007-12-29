حریف تیم ملی فوتبال ایران از سد امیدهای عربستان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در دیداری دوستانه تیم های فوتبال امید عربستان و تیم ملی فوتبال سوریه برابر هم صف آرایی کردند که تلاش آنها در پایان به برتری 3 بریک تیم ملی سوریه انجامید.

سوریه خیلی زود در دقیقه 10 توسط ماهر السید از روی نقطه پنالتی به گل رسید، تیم عربستان در دقیقه 36 توسط نایف هزازی گل تساوی را به ثمر رساند تا تلاش دو تیم در پایان نیمه نخست با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام برسد.

در نیمه دوم تیم فوتبال سوریه بازهم شروعی امیدوار کننده داشت و توانست در دقیقه 50 توسط جهاد الحسین به گل دوم دست یابد. عربستان که برای زدن گل تساوی تلاش می کرد در دقیقه 63 گل سوم را نیز دریافت کرد و نتیجه را 3 بریک به میهمان خود واگذار کرد. گل سوم سوریه را فراس اسماعیل به ثمر رساند.