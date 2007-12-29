خداحافظی سونی با تلویزیونهای ساخته شده با لوله های کاتدی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نیم قرن استفاده از تلویزیونهای قدیمی ساخته شده با لوله های کاتدی اکنون به نظر می رسد که فناوریهای جدید به طور کامل جایگزین این تلویزیونها می شوند. در همین راستا سونی اعلام کرد تولید تلویزیونهای لوله های کاتدی را متوقف می کند.

هدف سونی از اتخاذ این تصمیم تمرکز بیشتر روی تولید تلویزیونهای کریستال مایع (ال سی دی)، سیستمهای پلاسمایی و مانیتورهای جدید " Oled" (دیودهای ارگانیکی ساطع کننده نور) است.

در حقیقت سونی در اکتبر گذشته یک مدل 11 اینچی از نمایشگرهای Oled را معرفی کرد که تنها 3 میلمیتر ضخامت دارد.

براساس گزارش وب نیوز، این شرکت ژاپنی در سال مالی 2007 توانست 10 میلیون تلویزیون کریستال مایع به فروش برساند که این رقم در سال قبل 3/6 میلیون دستگاه بود.

این درحالی است که تا اکتبر گذشته رقم فروش تلویزیونهای لوله های کاتدی محصول این شرکت به 400 هزار دستگاه کاهش یافت که این رقم در سال گذشته 700 هزار واحد بود.

به همین منظور سونی تصمیم گرفته است پایان عصر تولید تلویزیونهای کاتدی محصول خود را اعلام کند.