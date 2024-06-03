به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برگزاری دو دیدار پایانی خود در مرحله مقدماتی انتخابی جان جهانی ۲۰۲۶ مقابل هنگ کنگ و ازبکستان آماده می‌شود که امیر قلعه نویی تصمیم به عدم دعوت از رامین رضائیان بازیکن موفق فصل جاری سپاهان اصفهان گرفت.

رضائیان که در یک دهه اخیر یکی از بازیکنان همیشگی اردوهای تیم ملی ایران بود پس از خط خوردن از این لیست با انتشار پستی در اینستاگرام عنوان کرد: «خیلی خوشحالم بابت اینکه در تمام عمر فوتبالم، هیچ وقت از بنده خدا هیچی نخواستم و نخواهم خواست و همیشه با تمام وجودم سعی کردم در مسیر درست حرکت کنم. من با افتخار یک جنگجو هستم و همیشه با عشق و جون و دلم برای هدفم می‌جنگم. برای من سن یک عدد است و می‌خواهم سال‌ها با رفتار و فوتبالم به همه ثابت کنم».

واکشی که نشان از طعنه او به امیر قلعه نویی بابت عدم حضور در کاروان تیم ملی ایران برای دو بازی پیش رو دارد.

تیم ملی ایران ساعت ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه مقابل هنگ کنگ بازی می‌کند. ملی‌پوشان ایران سپس به تهران باز می‌گردند تا ۲۲ خردادماه مقابل ازبکستان بازی کنند.