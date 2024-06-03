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۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۳۵

هیچ‌وقت از بنده خدا چیزی نخواستم؛

طعنه بازیکن ۱۰ سال اخیر تیم ملی به خط خوردن توسط امیر قلعه‌نویی

طعنه بازیکن ۱۰ سال اخیر تیم ملی به خط خوردن توسط امیر قلعه‌نویی

بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان نسبت به عدم حضور در لیست تیم ملی ایران برای دیدارهای خردادماه سال جاری واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برگزاری دو دیدار پایانی خود در مرحله مقدماتی انتخابی جان جهانی ۲۰۲۶ مقابل هنگ کنگ و ازبکستان آماده می‌شود که امیر قلعه نویی تصمیم به عدم دعوت از رامین رضائیان بازیکن موفق فصل جاری سپاهان اصفهان گرفت.

رضائیان که در یک دهه اخیر یکی از بازیکنان همیشگی اردوهای تیم ملی ایران بود پس از خط خوردن از این لیست با انتشار پستی در اینستاگرام عنوان کرد: «خیلی خوشحالم بابت اینکه در تمام عمر فوتبالم، هیچ وقت از بنده خدا هیچی نخواستم و نخواهم خواست و همیشه با تمام وجودم سعی کردم در مسیر درست حرکت کنم. من با افتخار یک جنگجو هستم و همیشه با عشق و جون و دلم برای هدفم می‌جنگم. برای من سن یک عدد است و می‌خواهم سال‌ها با رفتار و فوتبالم به همه ثابت کنم».

طعنه بازیکن ۱۰سال اخیر تیم ملی به خط خوردن توسط قلعه‌نویی

واکشی که نشان از طعنه او به امیر قلعه نویی بابت عدم حضور در کاروان تیم ملی ایران برای دو بازی پیش رو دارد.

تیم ملی ایران ساعت ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه مقابل هنگ کنگ بازی می‌کند. ملی‌پوشان ایران سپس به تهران باز می‌گردند تا ۲۲ خردادماه مقابل ازبکستان بازی کنند.

کد مطلب 6126236

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      6 9
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      ارجحیت با میدان دادن به نفرات آبی می‌باشد
    • صادق CA ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      8 20
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      قلعه نوعی اگر تو عمرش یک کار درست کرده باشه فقط همینه که از تو دعوت نکرده
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      0 0
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      اولویت با جوانان آینده دار هست نه بازیکن مسن
    • بدوی GB ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      0 0
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      خیلی سخته یک مربی پیدا کنی که حق را از ناحق تشخیص بدهد مثل مرحوم دهداری واقعا تک بود

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