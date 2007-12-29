دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد ثبت نام کنندگان کنکور سراسری سال 87 تا عصر روز گذشته را بیش از یک میلیون نفر خواند و گفت : با روندی که اکنون در ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری 87 در پیش داریم، حداکثر تا 10 دی ماه آمار مورد نظرمان برای ثبت نام در کنکور برآورده می شود.

وی اضافه کرد : توصیه می کنیم داوطلبان کنکور سراسری 87 در صورتی که تاکنون اقدام به تهیه مدارک لازم برای ثبت نام نکرده اند، مدارک لازم را حداکثر تا ساعت 19 امروز شنبه 8 دی ماه از باجه های اصلی پست شهرستانها و بخشهای کشور تهیه کنند و برای ثبت نام وارد سایت سازمان سنجش شوند.

وی با بیان اینکه ثبت نام کنکور سراسری سال 87 تا ساعت 24 دوشنبه 10 دی ماه ادامه دارد، گفت : با توجه به آماری که اکنون از تعداد ثبت نام شدگان در دست است، به نظر می رسد ثبت نام کنکور سراسری 87 تا تاریخی که پیش بینی شده به خوبی انجام شود.

معاون اجرایی سازمان سنجش به مهر گفت : پیش بینی می کنیم که تعداد داوطلبان واقعی کنکور سراسری سال 87 حداکثر یک میلیون و 250 هزار نفر باشند و آمار واقعی آنجا مصداق پیدا می کند که تعدادی از داوطلبان در چند گروه آزمایشی ثبت نام می کنند.

حدود سئوالات کنکور 87

وی با بیان اینکه آزمون سراسری برای کلیه داوطلبان اعم از فارغ التحصیلان نظام قدیم و جدید شامل آزمون عمومی و اختصاصی است، گفت: این آزمون برای هریک از داوطلبان به صورت تستی 4 گزینه ای و در حدود اطلاعات علمی مشخص شده نظام جدید آموزش متوسطه سالی واحدی است و طی یک جلسه برگزار می شود.

توکلی گفت: آزمون عمومی برای داوطلبان نظام جدید و قدیم به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در دروس عمومی در حدود اطلاعات سالی واحدی طراحی می شود. آزمون اختصاصی نیز به منظور تعیین میزان آشنایی علمی با پایه های اصلی رشته های موجود در حدود کتب سالی واحدی است.

زمان برگزاری آزمون

وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون سراسری سال 1387 گفت: بر اساس برنامه زمانی کارت ورود به جلسه داوطلبان در روزهای دوشنبه 3 تیرماه 1387 و سه شنبه 4 تیر ماه 1387 توزیع می شود و آزمون عمومی و اختصاصی هریک از گروههای آزمایشی در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه 6 و جمعه 7 و شنبه 8 تیرماه 1387 در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار می شود.