فیلسوف و شاعر 62 ساله سرمربی تیم ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه خبری صدای آلمان در گزارشی با اشاره به حضور آرتور جورج در تیم ملی فوتبال ایران، او را شایسته هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان خوانده است. در این گزارش آمده است : "روز پنجشنبه ۲۷ دسامبر و تنها ۲ روز پیش از پایان مهلت ارسال لیست کادر ۵۰ نفره‌ تیم ملی فوتبال ایران، به کنفدارسیون فوتبال آسیا، جهت حضور در پیکارهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰، سرمربی جدید تیم ملی سرانجام پس از ۶ماه بلاتکلیفی و تعطیلی تیم ملی انتصاب شد. نگاهی به زندگینامه و تاریخچه‌ فعالیت‌های حرفه‌ای آرتور جورج، نمایانگر شایستگی وی برای این سمت و مسئولیت جدید‌اش در ایران است".

آغاز فعالیت مربیگری در اواخر دهه هفتاد میلادی

آرتور جورج که در ۱۳ ماه فوریه سال آینده میلادی ، شصت و دومین سالگرد تولدش را جشن می‌گیرد، نزدیک به ۳۰ سال پیش فعالیت خود را در صحنه‌ مربیگری فوتبال آغاز کرد. نخستین ایستگاه فعالیتش در این عرصه، انتخاب وی در سال ۱۹۷۹ به عنوان کمک‌ مربی تیم ملی فوتبال پرتغال بود.

آرتور جورج سپس در دهه‌ ۸۰ میلادی مسئولیت مربیگری در رقابت های باشگاهی را برعهده گرفت. هدایت باشگاه‌های پرتغالی "گوئیمارش"، "بلنتزس"، "پورتیمو ننزه"، "اف.ث. پورتو" و "راسینگ پاریس" از فرانسه جزو فعالیت‌های وی در سمت سرمربی در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ محسوب می‌شوند. آرتور جورج در سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ همزمان سرمربیگری تیم ملی فوتبال پرتغال را نیز در کنار هدایت باشگاه "اف. ث. پورتو" برعهده داشت.

پس از آن آرتور جورج برای مدت سه سال، یعنی تا سال ۱۹۹۴، سرمربی تیم فوتبال باشگاه معروف "پاریس سن ژرمن" در کشور فرانسه بود. آرتور جورج سپس تا سال ۱۹۹۵ مسئولیت باشگاه سنتی "بنفیکا لیسبون" در پرتغال را تقبل کرد.

سرپرستی تیم ها‌ی ملی فوتبال پرتغال و سوئیس

آرتور جورج در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ مجددا به صحنه مربیگری در تیم‌های ملی بازگشت. سرمربیگری تیم ملی فوتبال سوئیس در سال ۱۹۹۶ و تیم ملی فوتبال پرتغال در سال ۱۹۹۷، با موفقیت چندانی برای آرتور جورج همراه نبود و هرکدام تنها پس از یک سال به ‌اتمام رسید.

آرتور جورج در پایان سال ۱۹۹۷ دوباره در صحنه باشگاهی فعالیت مربیگری خود را ادامه داد و تا سال ۱۹۹۹ تنها برای مدت کوتاهی در باشگاههای "تفریفا" در اسپانیا، "ویتس آرن هایم" در هلند و "پاریس سن ژرمن" در فرانسه انجام وظیفه کرد.

درآغاز قرن جدید و از سال ۲۰۰۰ آرتور جورج کوشید که با وارد شدن به صحنه‌ فوتبال قاره آسیا، راه‌های تازه‌ای در پیش گیرد و تجربیات تازه‌ای کسب کد. فعالیت در سمت سرمربی باشگاه‌های "النصر" و "الهلال" در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ در کشور عربستان سعودی نخستین ایستگاه های او در فوتبال آسیا بودند. آرتور جورج پس از بازگشتی کوتاه ‌مدت به پرتغال در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به عنوان سرمربی در خدمت باشگاه "زسکا مسکو" در کشور روسیه بود.

موفقیت‌ها و افتخارات

آرتور جورج که فعالیت خود را بعنوان بازیکن در سن ۳۲ سالگی به دلیل مصدومیت به اتمام رساند، ۲ بار آقای گل لیگ فوتبال باشگاه های پرتغال شد و همچنین با پیراهن باشگاه "بنفیکا لیسبون" ۴ بار عنوان قهرمانی لیگ باشگاهی و ۲ بار نیز قهرمانی در جام حذفی باشگاه های پرتغال را از آن خود کرد. وی ۱۶ بار برای تیم ملی پرتغال داخل میدان بازی شد. او در سمت مربیگری موفق شد در سال ۱۹۸۷ قهرمانی جام قهرمانان باشگاههای اروپا را با باشگاه "اف ث پورتو" در دیداری فراموش ‌نشدنی در برابر بایرن مونیخ تصاحب کند.

چهارعنوان قهرمانی با باشگاه "اف ث پورتو" در لیگ باشگاهی و جام حذفی پرتغال در کنار قهرمانی در لیگ باشگاهی و جام حذفی فرانسه با تیم "پاریس سن ژرمن"، از دیگر عنوانهایی است که این مربی معروف پرتغالی جزو لیست افتخارات آرتور جرج محسوب می‌شود.

خصوصیات شخصی

آرتور جرج «فیلسوف» در صحنه‌ بین‌المللی مربیان فوتبال «فیلسوف» نامیده می‌شود. او در دانشگاه‌های پرتغال و آلمان در رشته‌های زبان آلمانی و تربیت بدنی تحصیل کرده و در کنار زبان مادری‌اش، پرتغالی، همچنین به زبان‌های فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی و ایتالیایی تسلط دارد. او به عنوان شاعر نیز چندین جلدکتاب منتشر کرده است. ارزش‌هایی همچون انضباط و سخت‌کوشی برای او از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین دلیل لقب "آلمانی" نیزبه آرتورجرج اختصاص یافته است.