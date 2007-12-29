هیئت انتخاب مسابقه سینمای ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد دکتر مجید شاه‌حسینی 9 کارشناس فرهنگی و سینماگر را به عنوان هیئت انتخاب فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران برگزیده که عبارتند از محمد بزرگ‌نیا، محمدرضا تختکشیان، پوران درخشنده، مجید رضابالا، جمال شورجه، محمدابراهیم صلواتی‌فر، داریوش فرهنگ، مجتبی مشیری و محمدحسین نیرومند.

این هیئت از فردا یکشنبه نهم دی‌ماه کار گزینش آثار بخش سودای سیمرغ: مسابقه سینمای ایران، نگاه اول: مسابقه نخستین فیلم بلند فیلمساز و بخش غیررقابتی فیلم‌های بلند ایرانی بیست و ششمین دوره جشنواره را از میان 90 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره فجر امسال آغاز می‌کنند.

در بخش سودای سیمرغ یک سیمرغ زرین و 15 سیمرغ بلورین در دو بخش به برگزیدگان اهدا می‌شود و در بخش نگاه اول نیز فیلم برگزیده یک سیمرغ جایزه می‌گیرد. در بخش غیررقابتی هم دبیر جشنواره فیلم فجر به بهترین فیلم این بخش جایزه‌ای اهدا می‌کند.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فجر از 12 تا 22 بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.