سیمان تا 3 ماه آینده از سبد حمایتی خارج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سه ماه گذشته طبق برنامه زمان بندی 22 طرح سیمانی برای بهره برداری هدفگذاری شده است، گفت: در مدت یادشده شش طرح در غالب طرحهای جدید، توسعه ای و بهینه سازی به بهره برداری رسیده و در طول سه ماه آینده نیز شش طرح دیگر راه اندازی می شود که بر این اساس، ظرفیت تولید سیمان کشور تا خرداد سال آتی به 55 میلیون تن می رسد.

وزیر صنایع و معادن افزود: با به بهره داری رسیدن طرحهای جدید تولید سیمان، کشور مشکلی به نام سیمان نخواهد داشت و حتی می توان مازاد تولید راصادر کرد.

محرابیان از افزایش 27 درصدی تولید سیمان در آبان و آذر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با توزیع مناسب و کاهش التهاب عرضه کم سیمان، طی ماههای آینده به تعادلی میان عرضه و تقاضا خواهیم رسید که بهترین زمان برای خروج سیمان از سبد حمایتی است.

وزیر صنایع ومعادن با اشاره به برخی مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران صنعت سیمان از جمله مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی گفت: با توافق اولیه با وزارت اقتصاد پیشنهاد شد به جای یورو، به متقاضیان معادل ریالی پرداخت و بازپرداخت آن نیز به صورت ریالی دریافت شود تا سرمایه گذاران از نوسانات ارزی متضرر نشوند که البته این نیاز به تصویب دارد.

وی همچنین از محدود کردن صدور جواز تاسیس طرحهای جدید سیمانی خبر داد و گفت: این امر در راستای حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان این صنعت است.

محرابیان همچنین با اشاره به رسیدگی به مشکلات صنعتگران در زمینه تامین گاز مصرفی کارخانجات سیمان تصریح کرد: امسال کمترین قطعی گاز را به نسبت سال قبل شاهد بودیم و پیگیری می کنیم تا مشکلاتی که درباره تامین مازوت است با وزارت نفت حل شود.

وزیر صنایع ومعادن سرانه مصرف سیمان کشور در سال 81 را 350 کیلوگرم اعلام کرد و افزود: این رقم در سال جاری به 650 کیلوگرم رسیده و پیش بینی می شود این روند در آینده ادامه پیدا کند.