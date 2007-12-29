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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۶

آمریکا 10 زندانی گوانتانامو را به عربستان تحویل می دهد

وزارت دفاع آمریکا شب گذشته در بیانیه ای از تحویل ده نفر از زندانیان گوانتانامو که تابعیت عربستانی دارند به مسئولان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است: تحویل این زندانیان به عربستان سعودی بیانگر این است که آمریکا تمایلی ندارد بیش از حد ضرورت این زندانیان را نگه دارد.

وزارت دفاع آمریکا قرار است 60 نفر از زندانیان گوانتانامو را آزاد یا آنها را به مسئولان کشورهایشان تحویل دهد.

لازم به ذکر است که زندان گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد.

در حال حاضر 275 نفر در زندان گوانتانامو زندانی هستند.

کد مطلب 612639

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