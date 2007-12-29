  1. بین الملل
۸ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸

برای جنگ طلبی بیشتر در منطقه؛

بوش به اسرائیل برای ترور نخست وزیر منتخب ملت فلسطین چراغ سبز نشان داد

در پی تصمیم اخیر "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر ترور "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین، منابع اسرائیلی اعلام کردند که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا با ترور هنیه موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، رژیم اسرائیل از واشنگتن خواسته است که با تصمیم هفته گذشته باراک برای ترور هنیه موافقت کند و بوش نیز در این زمینه به مسئولان اسرائیلی چراغ سبز نشان داده، اما شرط گذاشته است که این ترور بعد از سفر وی به منطقه که قرار است دو هفته دیگر انجام شود، صورت گیرد.

لازم به ذکر است که باراک پس از اتخاذ تصمیم مذکور گفته بود: دوره هنیه به پایان رسیده است و وی در اسرع وقت ترور خواهد شد.

"جدعون عزرا" رئیس سابق موساد(سازمان جاسوسی اسرائیل) نیز گفته بود: دستیابی به آتش بس یا امضای توافقنامه ای مبنی بر توقف درگیری با جنبش حماس در نوارغزه به این معنی نخواهد بود که اسرائیل ترور مبارزان فلسطینی و رهبران سیاسی جنبش حماس را متوقف خواهد کرد.

