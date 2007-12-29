به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیار ادبیات ترکیه، این لوازم شامل کلیه اسباب و اثاثیه های شخصی حکمت است که در مکانهای سکونت این شاعر - در ترکیه و روسیه - برجای مانده است.

از جمله اشیاء و لوازمی که از منازل او - به ویژه در روسیه - به جا مانده و قرار است به معرض نمایش گذاشته شوند می توان به ماشین تحریر، کتابها، نامه های شخصی و دست نوشته ها و سایر لوازم اشاره کرد.

این نمایشگاه قرار است از 19 تا 22 فوریه 2008 (30 بهمن تا 3 اسفند) در سالن مرکز فرهنگی استانبول برگزار شود.

ناظم حکمت - از برجسته‌ترین شاعران و نمایشنامه‌ نویسان ترکیه‌ - در سال 1901 در شهر سالونیکا یونان که‌ در آن زمان جزو امپراتوری عثمانی بود، به‌ دنیا آمد. وی در سال 1963 بر اثر سکته‌ قلبی در مسکو درگذشت.

از معروف ترین آثار او می توان به "خون سخن نمی‌گوید"، "شمشیر داموکلس"، "طغیان زنان"، "فریاد وطن"، "شهری که صدایش را از کف داده است"، "جمجمه"، "خانه آن مرحوم"، "خون خاموشی می‌‌گیرد"، "نام گم کرده"، "حماسه شیخ بدرالدین"، "چشم اندازهای انسانی کشور من"، "تبعید چه حرفه دشواری است" و "از یاد رفته، تصویرها" اشاره کرد.