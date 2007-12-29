تنش در روابط مسکو و لندن بر مذاکرات با اتحادیه اروپا تاثیر می گذارد

به گزارش خبرگزار مهر، "آنتونی برنتون" در مصاحبه با اینترفکس افزود : فکر می کنم تحت شرایط جدید ودر حالی که شواری فرهنگی انگلیس به شدت در روسیه تحت فشار قرار دارد، اتحادیه اروپا به توافقی با مسکو دست نیابد.

سفیر انگلیس در مسکو افزود : فرهنگ بخشی از روابط اتحادیه اروپا با روسیه را تشکیل می دهد و با متوقف شدن فعالیتهای فرهنگی شورای انگلیس در روسیه، نمی توان به افزایش روابط کرمیلن با اتحادیه اروپا امیدوار بود.

به گزارش مهر، روابط مسکو-لندن از سال گذشته و در پی مرگ مشکوک "اکساندر لیتویننکو" مامور سابق کا.گ.ب در لندن به سردی گرائید و پس از آن خودداری روسیه از استرداد "آندره لوگوی" متهم به دست داشتن در مرگ لیتویننکو به انگلیس و اظهارات "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس درباره امور داخلی روسیه بر شدت تنشهای ایجاد شده میان لندن-مسکو افزود؛ در جریان انتخابات دومای روسیه در ماه گذشته نیز طرفداران پوتین سفیر انگلیس در مسکو را به پرداخت پول به مخالفان پوتین برای شرکت در انتخابات متهم کرده و خواستار اخراج او از روسیه شدند و سرانجام در ماه جاری میلادی نیز کرملین فعالیت شورای فرهنگی انگلیس در دو شهر روسیه را تعطیل کرد و با این کار تنشهای موجود میان دو کشور به اوج خود رسید.