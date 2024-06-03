باید انسجام ملی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیده زرآبادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پس از تکمیل فرایند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ابتدا یاد و خاطر سرکار خانم طالقانی و شجاعی را گرامی می‌دارم. خودشان بین ما نیستند و نتیجه تلاش‌هایشان را دیدیم امیدوارم روحشان در آرامش باشد. برنامه من تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزواگرایانه و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی شجاع و متکی کار به نیروهای توانمند، جهان‌شناس و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن است.

وی افزود: اولویت دادن به سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی، صلح در جهان و توسعه مردم سالاری در منطقه جزو برنامه‌های من است.

این داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: همچنین حاکم کردن شایسته گزینی و شایسته سالاری و تعطیل کردن سلطه پنهان امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات از دیگر برنامه‌ها است.

وی افزود: برای بازسازی حوزه‌های تخریب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم برنامه دارم که از جمله رفع موانع بین المللی، توسعه اقتصادی و دستیابی به دانش و فناوری‌های نو است. همچنین اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه جانبه جزو برنامه‌ها است.

داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مأموریت اصلی خود، مبارزه با فساد در همه اشکال، آزادی زندانیان سیاسی، جلب مشارکت، ایجاد تسلیحات برای ایرانیان خارج از کشور، پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله برنامه‌ها است.

زرآبادی گفت: اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همه گرایش‌ها و سلیقه‌ها، اقوام، مذاهب، طبقات و گروه‌های اجتماعی از برنامه‌ها است. تعهد، تخصص، شجاعت، شفافیت، اراده به توسعه ایران عزیز و اولویت بخشیدن به منافع ملی معیارهای من برای انتخاب افراد در دولت خواهند بود.