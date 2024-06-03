صادق علیمرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گرمای شدید هوا، وجود عرصههای مناسب، منابع آبی متنوع، تفرجگاهها و جاذبههای بینظیر گردشگری و با توجه به گسترده بودن منابع آبی استان شامل دریاچه سدها، بندها، رودخانهها و کانالهای آبیاری و زهکشی و همچنین عمق زیاد آب، اشباع و لغزشی بودن حاشیه مخازن و دریاچه سدها و رودخانهها و شیب تند دیواره کانالها لزوم ممنوعیت شنا در سدها، شبکههای آبیاری و زهکشی و کانالهای عمومی و احتیاط مردم را ضروری کرده است.
مدیرعامل آب منطقه ای استان ایلام خبر داد؛
ممنوعیت شنا در سدها و شبکههای آبیاری ایلام
ایلام-مدیرعامل آب منطقه ای استان ایلام از ممنوعیت شنا در سدها و شبکههای آبیاری ایلام خبر داد.
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