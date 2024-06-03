  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۰۴

مدیرعامل آب منطقه ای استان ایلام خبر داد؛

ممنوعیت شنا در سدها و شبکه‌های آبیاری ایلام

ممنوعیت شنا در سدها و شبکه‌های آبیاری ایلام

ایلام-مدیرعامل آب منطقه ای استان ایلام از ممنوعیت شنا در سدها و شبکه‌های آبیاری ایلام خبر داد.

صادق علیمرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گرمای شدید هوا، وجود عرصه‌های مناسب، منابع آبی متنوع، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری و با توجه به گسترده بودن منابع آبی استان شامل دریاچه سدها، بندها، رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری و زهکشی و همچنین عمق زیاد آب، اشباع و لغزشی بودن حاشیه مخازن و دریاچه سدها و رودخانه‌ها و شیب تند دیواره کانال‌ها لزوم ممنوعیت شنا در سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کانال‌های عمومی و احتیاط مردم را ضروری کرده است.

کد مطلب 6126493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها