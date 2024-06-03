نسبت به کارکرد دولت کاملا آشنایی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم جاسمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پس از ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دلایلی که به خودم اجازه دادم در این دوره از انتخابات شرکت کنم این است که ما در یک دوره چهار ساله در مجلس شورای اسلامی ناظر بر اعمال دولت بودیم و عضو فراکسیون ایثارگران مجلس بودم و من را به اسم می‌شناسند.

وی افزود: سخنگوی فراکسیون پاسخگویی وزیران و مدیران به نمایندگان مجلس بودم و نسبت به عملکرد افراد بیش از گذشته رسیدگی می‌کردیم. این افتخار را داشتم که عضو شورای نظارت و شورای گفتگو در بهش خصوصی باشم لذا نسبت به کارکرد دولت کاملاً آشنایی دارم.

ادامه دارد...