عملیات اعزام حجاج از فرودگاه اصفهان پایان یافت

ابوذر ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با انجام آخرین پرواز در مسیر اصفهان به جده در ساعت دقیقه ۲۵ بامداد دوشنبه چهاردهم خرداد ماه، عملیات اعزام زائران خانه خدا از فرودگاه شهید بهشتی پایان یافت.

وی با اشاره به اینکه عملیات رفت حجاج امسال از تاریخ سوم خرداد ماه آغاز و به مدت ۱۱ روز به طول انجامید افزود: در این مدت تعداد ۷۸۴۱ زائر با ۳۳ پرواز عازم سرزمین وحی شدند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه امسال نیزکلیه پروازهای رفت و برگشت حجاج توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام می‌شود اظهار کرد: زائرین استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری با ۲۱ پرواز به مقصد مدینه و ۱۲ پرواز به مقصد جده اعزام گردیدند.

وی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی کلیه عوامل اجرایی دخیل در عملیات رفت زائرین سرزمین وحی از این فرودگاه گفت: شروع پروازهای بازگشت حجاج محترم از اواسط تیرماه سال جاری خواهد بود که از امروز به دنبال برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت استقبال از این عزیزان خواهیم بود.