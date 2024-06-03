  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۱

عملیات اعزام حجاج از فرودگاه اصفهان پایان یافت

عملیات اعزام حجاج از فرودگاه اصفهان پایان یافت

اصفهان - مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از پایان عملیات اعزام زائران بیت الله الحرام از فرودگاه اصفهان خبر داد.

ابوذر ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با انجام آخرین پرواز در مسیر اصفهان به جده در ساعت دقیقه ۲۵ بامداد دوشنبه چهاردهم خرداد ماه، عملیات اعزام زائران خانه خدا از فرودگاه شهید بهشتی پایان یافت.

وی با اشاره به اینکه عملیات رفت حجاج امسال از تاریخ سوم خرداد ماه آغاز و به مدت ۱۱ روز به طول انجامید افزود: در این مدت تعداد ۷۸۴۱ زائر با ۳۳ پرواز عازم سرزمین وحی شدند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه امسال نیزکلیه پروازهای رفت و برگشت حجاج توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام می‌شود اظهار کرد: زائرین استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری با ۲۱ پرواز به مقصد مدینه و ۱۲ پرواز به مقصد جده اعزام گردیدند.

وی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی کلیه عوامل اجرایی دخیل در عملیات رفت زائرین سرزمین وحی از این فرودگاه گفت: شروع پروازهای بازگشت حجاج محترم از اواسط تیرماه سال جاری خواهد بود که از امروز به دنبال برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت استقبال از این عزیزان خواهیم بود.

کد مطلب 6126502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها