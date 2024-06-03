اعزام ۱۳ کاروان حج تمتع از سیستان و بلوچستان آغاز شد

مهدی خسروی بنجار صبح امروز دو شنبه در حاشیه اعزام اولین کاروان حج تمتع سیستان و بلوچستان در فرودگاه بین المللی زاهدان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ابراز خرسندی از خدمت به زائران بیت الله الحرام در حوزه اداره کل فرودگاه‌های استان، افزود: اداره کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان در کیفیت سطح خدمات رسانی به زائران با تلاش تمامی ارگان‌ها و نهادهای همکار در عملیات حج، آمادگی کامل برای خدمات به زائران خدا را فراهم کرده و امروز دوشنبه، ۱۴ خرداد ماه همزمان با سالروز رحلت امام راحل (ره) عملیات پذیرش و اعزام زائران انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان ادامه داد: این اداره کل از مدت‌ها قبل، برنامه‌ریزی‌های لازم و ارائه تجهیزات و تسهیلات لازم را در فرایند حرکت مسافران و جامدان فراهم کرده و امروز دوشنبه اولین پرواز از فرودگاه بین‌المللی زاهدان ساعت هشت و ۱۵ دقیقه صبح زاهدان را به مقصد جده ترک کرد.

وی اظهار کرد: در این رابطه هزار و ۵۷۷ زائر در قالب ۱۳ کاروان با هفت سورتی پرواز به سرزمین وحی اعزام خواهند شد، همچنین دو کاروان در قالب یک سرتی پرواز نیز ۲۴۶ زائر بیت الله الحرام را از فرودگاه کنارک به سرزمین وحی می‌رساند.