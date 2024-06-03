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۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۵۰

زمین لرزه ۵.۹ ریشتری منطقه نوتو در ژاپن را لرزاند

زمین لرزه ۵.۹ ریشتری منطقه نوتو در ژاپن را لرزاند

آژانس هواشناسی ژاپن اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی اولیه ۵.۹ ریشتر بامداد دوشنبه در منطقه نوتوی ژاپن در استان ایشیکاوا به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، تاکنون هیچ هشدار سونامی توسط مقامات صادر نشده است.

در ۱ ژانویه سال جاری هم، یک رشته زمین لرزه قوی تا ۷.۶ ریشتر منطقه نوتو و اطراف آن را لرزاند و سونامی ایجاد کرد.

کد مطلب 6126528

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