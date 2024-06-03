زمین لرزه ۵.۹ ریشتری منطقه نوتو در ژاپن را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، تاکنون هیچ هشدار سونامی توسط مقامات صادر نشده است.

در ۱ ژانویه سال جاری هم، یک رشته زمین لرزه قوی تا ۷.۶ ریشتر منطقه نوتو و اطراف آن را لرزاند و سونامی ایجاد کرد.